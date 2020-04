Non si ferma la corsa del Covid-19 in Molise: con la regola dell'8 si arriva a quota 257

TERMOLI. Dalla regola del 6 a quella dell'8. Cresce anche come progressione geometrica il numero dei contagi da Covid-19 in Molise, purtroppo.

Saliamo dai 249 di ieri sera ai 257 di oggi, su 2.448 tamponi effettuati dall'Asrem.

La corsa del contagio non si arresta e, purtroppo, neanche i decessi. Uno dei pazienti della Provincia di Campobasso è l’ultima vittima del Coronavirus in Molise che fa lievitare il numero dei decessi a 15. In questo giorno di festività pasquale i laboratori Asrem continuano a processare tamponi e a individuare ancora casi di contagio. Altre 8 persone risultano positive al Coronavirus come notiziato dal Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. Ora i casi in Regione si attestano a 257, +4 in Provincia di Campobasso e +4 in Provincia di Isernia, e sono la risultanza di 2345 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬257 casi conclamati in Regione, 193 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 14 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 24 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (14 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia, oltre ai 2 pazienti di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- soggetti positivi asintomatici a domicilio sono 171, 125 nella provincia di Campobasso, 39 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 25 i pazienti clinicamente guariti. 1 in più di ieri. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 15 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.