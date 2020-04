In Molise la 15esima vittima da Covid-19

CAMPOBASSO. Nessun contagio in basso Molise tra gli 8 casi positivi registrati oggi dall'Asrem. Quattro sono a Campobasso, legati a cluster già noti, 3 a Belmonte del Sannio, nell'ambito della casa di riposo di Agnone "Tavola Osca" e c'è un contagio a Castelpetroso, anche in questo caso per contatti avvenuti con un positivo già noto. Purtroppo, c'è un nuovo decesso, il 15esimo, l'anziano 97enne di Cercemaggiore trasferito ieri sera dal Santissimo Rosario al Cardarelli, dov'è spirato oggi.

Infine, dopo l'infermiere positivo nella rianimazione del Veneziale, arriva la notizia che nessuno degli operatori sanitari sottoposti a tampone sia risultato contagiato.