GUGLIONESI. Li abbiamo imparati a conoscere durante l'emergenza terremoto che ha colpito il nostro Paese 'Guglionesi' nel ormai lontano 2018, oggi li vediamo all'opera durante l'emergenza del Coronavirus.

Sono i ragazzi della Protezione Civile di Guglionesi della O.d.v Sant'Antonio, a loro oggi vogliamo fare a nome di tutti i cittadini di Guglionesi un Augurio Splendido e Particolare.

In questo mese abbiamo capito che è grazie a loro che sono l'orgoglio di questo paese sta andando e andrà tutto bene. Li vediamo instancabili ogni giorno a lavoro, mettendo ogni uno di noi, ogni singolo cittadino al primo posto, e prima di tutto, vediamo la loro immensità d'animo, i loro cuori unici, sono capaci di donare un sorriso sempre, in ogni momento ad ogni uno di noi, senza alcuna distinzione, alla loro educazione,al loro rispetto per noi tutti, e per la nostra comunità. A loro che ogni giorno indossano quella divisa, per farci stare bene, che combattono per noi.

Ogni giorno vediamo il vostro impegno Siete l'orgoglio di questa Comunità e questa Comunità dovrà rendervi grazie per tutto quello che state facendo, anche in questo giorno di festa. Mettete da parte le vostre famiglie per Noi tutti.

Ogni giorno ci raccomandate di stare a casa, di rispettare le regole.

Il giorno della festa delle Palme avete fatto in modo che il ramoscello di ulivo arrivasse in ogni casa, e siete stati capaci Voi di farci sentire Comunità per la prima Volta, vi siete assicurati che le mascherine arrivassero ad ogni famiglia regalandoci un sorriso... e la cosa più bella era ed è leggere nei vostri occhi la gioia nel ricevere un semplice grazie. Avete e portate speranza anche alle persone che hanno meno, siete pronti ad aiutare tutti Sempre,in ogni momento.

Vogliamo augurare a voi una Buona Pasqua e dirvi Grazie di tutto, con la speranza che Vi sia dato Merito di tutto ciò che fate, per noi.

A Luigi, Fabio, Giuseppe, Francesco R., Luigi D., Annamaria, Francesco F., Gianni, Fabio, Italo, Alessia, Giuseppe T, Giuseppe A., Nicole,Concetta, Nicolino, Zelia, Cristiano. Grazie alla vostra nobiltà d'animo, alla bellezza dei Vostri Cuori, al vostro essere Unici come persone, a voi che ci siete sempre e siete indispensabili per il nostro Paese, grazie per mettere NOI tutti sempre al primo posto. Andrà tutto bene grazie a VOI, fieri di VOI sempreÌ.

A nome di tutti i Cittadini di Guglionesi