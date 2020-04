Pomeriggio di Pasqua senza novità: restano 257 i contagi in Molise su 2.472 tamponi

TERMOLI. Per fortuna nel pomeriggio non si sono aggiunti nuovi casi di positività da Coronavirus in Molise dopo il dato schizzato a 257 in tarda mattinata. Sono stati altri 24 i tamponi effettuati dall'Asrem, passati da 2.448 a 2.472.

Zero i contagi nel pomeriggio di oggi. Il totale giornaliero resta, per fortuna, limitato agli 8 casi di questa mattina, 4 a Campobasso Città, 1 a Castelpetroso, 2 a Belmonte del Sannio e 1 a Poggio Sannita, questi ultimi legati al cluster della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone . Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00 i casi in Regione sono 257 a fronte di 2472 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬257 casi conclamati in Regione, 193 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 14 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 24 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (14 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia, oltre ai 2 pazienti di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 171sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 125 nella provincia di Campobasso, 39 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 25 i pazienti clinicamente guariti. 1 in più di ieri. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 15 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 391 persone in isolamento, e 26 soggetti in sorveglianza si tratta di quelle persone asintomatiche, in attesa di effettuare il tampone perché sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 37 Comuni sui 136 della Regione Molise, l’aumento dei Comuni interessati è dovuto al fatto che Asrem ha distribuito gli ospiti della casa di riposo di Agnone dividendoli per Comune di residenza: 80 Campobasso, 27 Termoli e Cercemaggiore, 14 Belmonte del Sannio, 11 Montenero di Bisaccia, 9 Agnone, 7 a Isernia, Baranello e Riccia, 5 Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano, Poggio Sannita, Campochiaro e Venafro. 3 i contagi a Montagano e Ferrazzano. Con 2 casi i comuni di Bojano, Ripalimosani, Toro, Ururi, Petacciato, Mirabello Sannitico, Carovilli, Castelpetroso e Campolieto. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Campomarino, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano, Larino e Vinchiaturo.