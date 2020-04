Ok le donazioni dei Dpi all'ospedale, non va bene che ci siano lacune pubbliche

TERMOLI. Donazioni dei Dpi, per fortuna a vantaggio di operatori sanitari, tutto va bene, ma il patologo clinico dell’ospedale San Timoteo, Giancarlo Totaro, ha colto lo spunto per polemizzare sulla carenza dei Dpi per gli operatori sanitari. «In merito alla carenza di mascherine, ma anche di altri dispositivi di protezione, un po’ dappertutto e a tutti a partire dagli ospedali, medici, operatori sanitari di enti e comunità etc., ma allo stesso tempo si leggedi benemerite donazioni delle stesse e di altri dispositivi come i respiratori automatici. Si cita la donazione di mascherine e visiereal reparto di Cardiologia dell'ospedale di Termoli. Ottimo ed eccellente. Ma la domanda nasce spontanea: perché si fanno queste donazioni? Per esserci delle donazioni significa che in questi posti non sono forniti tutti i dispositivi di sicurezza per gli operatori i quali di conseguenza oltre che a rischiare la propria salute mettono in pericolo anche quella dei pazienti? Ma in ospedale ed altrove mancano o scarseggiano, ancora i presidi di sicurezza di base come mascherine e visiere e/o altro? Come mai dei privati riescono ad avere in disponibilità queste cose che ad altri sono scarsamente reperibili? Solo domande, nient'altro che domande. Tanto si parla in merito alla carenza di mascherine, ma anche di altri dispositivi di protezione, che si lamenta un po’ dappertuttoa partire dagli ospedali, medici, operatori sanitari di enti e comunità etc., ma allo stesso tempo si leggedi benemerite donazioni delle stesse e di altri dispositivi come i respiratori automatici».