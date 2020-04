La Guardia di Finanza multa 3 automobilisti pescati in giro a svagarsi

TERMOLI. Vasto l'impegno delle forze dell'ordine in questa domenica di Pasqua, come da piano di sicurezza in rispetto del Dpcm sulle misure di contenimento e il distanziamento sociale varato in prefettura.

In particolare, il personale della compagnia territoriale di Termoli della Guardia di Finanza ha pattugliato un ampio territorio e ha sanzionato con 533,33 euro di multa ben 3 automobilisti trovati in giro senza valide giustificazioni.

Il primo è stato beccato nella zona di Campomarino Lido prossima alla foce del Biferno, nei pressi della spiaggia, altri due sono stati fermati nel territorio di Santa Croce di Magliano.