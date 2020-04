Bloccati in Brasile dal Covid-19, «Sfiduciati, non partiremo nemmeno a maggio»

TERMOLI. Del nostro concittadino Carlo Marcellini ci siamo occupati a inizio Pandemia, quando dopo una breve vacanza iniziata a metà febbraio e doveva terminare a metà marzo.

Carlo con sua moglie e il figlio di 6 anni erano andati a Fortaleza in Brasile a trovare i genitori di sua moglie che è di origine brasiliana. Quando per loro era giunto il momento di ripartire per l'Italia e Termoli, ecco che a scombussolare tutti i suoi piani, ci si è messo il Coronavirus a bloccare tutto anche il Brasile come il resto del mondo. Carlo la scorsa volta ci ha detto che quando era partito dall'Italia la situazione ancora non precipitava il caos è successo quando era già lì in terra Carioca. Nel giorno di Pasqua lo abbiamo contattato telefonicamente per sapere come è attualmente la situazione e quanto ci ha detto lo stesso Carlo tutto è ancora in alto mare.

Dal 17 marzo data che aveva prenotato per far ritorno in Italia, da quello che ci ha detto davvero non si sa quando questo potrà accadere: “Già mi hanno annullato anche il biglietto per il 5 maggio spostandolo a fine maggio ma qui si vocifera che anche quello verrà spostato, qui non ci dicono nullaabbiamo chiesto tramite avvocato alla Farnesina ma non sanno dirci nulla di preciso”.

Ci ha detto con voce davvero sconsolata.

Per noi tre (con moglie e figlio) il biglietto per tornare in Italia ci costa circa 4mila euro, qui nelle mie condizioni ci sono circa una quarantina di italiani con i quali abbiamo creato un gruppo WhatsApp per tenerci informati e tra noi comunque ci sono molti bambini, ma qui davvero siamo sconsolati perché non ci dicono nulla, approfitto di voi comunque per fare gli auguri ai miei familiari e amici che stanno a Termoli, spero tanto che si sistemi al più presto tutto, ma nel mio intimo sono davvero molto sfiduciato».