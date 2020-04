Pellegrinaggio alla Madonna a Lungo, la lettera di padre Luigi ai termolesi

TERMOLI. Da padre Luigi una lettera ai termolesi sulla ricorrenza di domani, martedì di Pasqua, della Madonna a Lungo.

“Carissimi Termolesi, in questo momento così difficile della nostra storia cittadina,nazionalee del mondo intero,vorrei raggiungervi entrando in punta di piedi nella casa di ciascuno, come un raggio di sole primaverile.

Martedì 14 aprile, Festa della “Madonna a Lungo”, con l’autorizzazione del sindaco, si svolgerà alle ore 6 il tradizionale pellegrinaggio dalla Cattedrale alla Chiesa della Madonna della Vittoria, a cui parteciperemo, in rappresentanza di tutta la cittadina di Termoli, soltanto il nostro Pastore monsignor Gianfranco De Luca, padre Enzo, don Pio e io, per continuare adinvocare la protezione della Vergine su di noi e sul mondo intero.

A conclusione del Pellegrinaggio, alle ore 8, ci sarà la Santa Messa presieduta da monsignor De Luca con la supplica alla Madonna della Vittoria, che verrà trasmessa in diretta su Facebook (Santuario Santa Maria della Vittoria), Termolionline e sul sito della nostra Diocesi.

Invito tutti ad unirvi spiritu almente in questo intenso mome nto di preghiera.

Santa Pasqua a tutte le vostre famiglie.

Grazie, vi mando ogni giorno la Benedizione della Madonna.

Vostro Padre Luigi”.