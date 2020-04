Fermi casi e tamponi tra Pasqua e Pasquetta

TERMOLI. Nessun nuovo contagio, ma nemmeno nessun altro tampone processato dall'Asrem tra la serata di Pasqua e la mattina di Pasquetta. Si desume questo dal bollettino apparso sulla pagina Facebook dell'Asrem.

Restano 257 i casi positivi, distribuiti in 191 nella provincia di Campobasso (ieri erano 193), 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti da fuori regione (ieri erano 14). Dunque, l'unica variazione ha riguardato proprio il transito di due Covid-19 dalla provincia di Campobasso e i fuori regione.

Dati Asrem fermi alla serata di ieri. Nessun altro tampone processato dalle 18.00 di ieri sera e, pertanto, nessun nuovo contagio rilevato. Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00 la quota dei positivi al Covid-19 è sempre 257 a fronte di 2472 tamponi processati. Unica modifica di rilievo è che 2 dei positivi erano stati inseriti nei dati della Provincia di Campobasso e ora, invece, sono stati inseriti nei fuori Regione, che da 14 passano a 16.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬257 casi conclamati in Regione, 191 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 25 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 21 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (15 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia, oltre ai 2 pazienti di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 170 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 124 nella provincia di Campobasso, 39 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 25 i pazienti clinicamente guariti. 1 in più di ieri. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 15 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.