Alle 16 diretta con cameracar per le vie della città

TERMOLI. Alle 16 con Termolionline, sia sulla pagina facebook che sulla nostra homepage, diretta con cameracar per le vie della città.

Oggi è Pasquetta, il giorno che per antonomasia viene trascorso fuori casa, non quest'anno però come tutti sappiamo.

A vigilare che tutti rispettino questo obbligo decine di uomini e donne delle forze dell'ordine che pattugliano il territorio.

Noi di Termolionline abbiamo deciso di fare questa diretta con cameracar per dare ai termolesi la possibilità di fare un giro della città in modalità virtuale.

Non additeremo eventuali persone che incroceremo, né vogliamo che vengano segnalate da chi ci segue in diretta, non è questo lo spirito con il quale ci faremo il giro in città.

Chi fa informazione ha all’occorrenza la possibilità di portarsi all’esterno ma in questo caso abbiamo segnalato ai vari corpi delle forze dell’ordine la nostra iniziativa, comunicando l’auto, la targa del veicolo e chi compirà questo giro all’esterno.

Visto il presidio del territorio ci aspettiamo che ci possano fermare per dei controlli, in questo caso avviseremo che siamo in diretta su Termolionline e in caso di richiesta la diretta verrà interrotta e poi ripresa.

Il nostro operato di queste settimane è sempre stato svolto con estremo rispetto verso chi per ruolo è tenuto a lasciare casa e a rischiare la propria salute. A loro vanno il nostro plauso e la nostra riconoscenza per quanto stanno facendo.

Un grazie particolare lo rivolgiamo alla Polizia municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia stradale, alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di porto.