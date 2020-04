Polizia municipale, sanzionati due conducenti e un'attività che ha violato l'ordinanza di chiusura

TERMOLI. Polizia municipale in campo assieme alle altre forze dell'ordine per garantire presidi e controlli sull'osservanza o meno delle norme di contenimento da Coronavirus disposte dal Governo e anche le restrizioni ulteriore previste dalle ordinanze sindacali.

Ispezioni veicolari e personali di chi è munito di autocertificazione, per verificarne la veridicità e le motivazioni inoppugnabili allo spostamento, come nel caso di Tir che trasportano generi indispensabili e che sono stati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche nelle giornate festive solitamente vietate (come in foto).

Ma c'è chi non ha titolo a uscire, due gli automobilisti danzionati ieri dai Vigili urbani di Termoli e c'è anche chi, come un'attività di pizza al taglio del centro, che ha trasgredito all'ordinanza di chiusura delle attività imposta dal sindaco Francesco Roberti, anche in questo caso è scattata la sanzione.