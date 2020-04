CAMPOMARINO. L'assessore all'Ambiente e all'Urbanistica del Comune di Campomarino, Antonio Saburro, traccia un quadro nella giornata di Pasquetta in una delle località che solitamente erano meta di migliaia e migliaia di gitanti fuori porta e turisti nel Lunedì dell'Angelo.

«Anche oggi, come ieri, a Campomarino non si sono registrate affluenze di persone per queste festività pasquali.

C'è un grande numero di forze dell'ordine preposte al controllo dell'intero territorio comunale e soprattutto del Lido, però il buonsenso dei proprietari delle prime e seconde case, ha prevalso e non si sono registate situazioni di criticità.

In qualità di assessore di questo comune rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine scese in campo e alle tantissime persone che si sono attenuate alle restrizioni emanate dal Governo e dal nostro sindaco.

Come amministrazione comunale, avevamo preparato qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, ma abbiamo dovuto accantonare i nostri progetti per questa emergenza sanitaria che ci coinvolge tutti. Una cosa è certa, non appena sarà possibile, riprenderemo a correre per continuare nel lavoro di cambiamento che ci siamo prefissati. Auguri a tutti.