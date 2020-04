TERMOLI. Pasquetta surreale sulla costa: strade e spiagge vuote, controlli serrati.

È una Pasquetta particolare ed insolita quella del 2020 sulla costa molisana: il sole splende alto in un cielo azzurro privo di nuvole e fa caldo. Un clima che non si vedeva da anni, visto che solitamente la città è vittima di temporali e clima fresco ben sotto la media del periodo. Una temperatura ideale per stare all’aria aperta e che, in tempi diversi, normali, avrebbe attirato persone dalle regioni limitrofe, pronte a gremire le aree verdi ed i lungomari per festeggiare la prima ricorrenza di primavera.

Quest’anno, invece, Termoli è deserta, triste, blindata a causa del Covid-19: le strade sono completamente vuote, gli stalli sono tutti liberi, il parco è chiuso ed in spiaggia ci sono solo stormi di piccioni alla ricerca di qualcosa da mangiare. Poche auto girano lungo le arterie, all’interno il guidatore raramente accompagnato da un familiare, qualcuno passeggia con il proprio cane o con il figlio, altri camminano da soli, l’aria è pulita e silenziosa: nessun profumo di carne arrosto che scoppietta sopra i carboni ardenti, nessuna risata contagiosa o selfie da postare sui social. La musica è spenta, in lontananza si sente il cinguettio degli uccelli, un soave suono rotto solo dal rumore delle pale dell’elicottero che sorvola la costa per controllare il rispetto delle norme.

Nessuna fila fuori dalle gelaterie del corso, niente colazione al bar, nessuna corsa per accaparrarsi un tavolo libero nei ristoranti o nei bar del centro e del Borgo Antico. In giro non c’è quasi nessuno, ad esclusione delle Forze dell’Ordine che pattugliano i due lungomari, chiusi al traffico, il parco comunale, da sempre meta preferita nei periodi di festa e le principali arterie di ingresso ed uscita dalla città. Le panchine di Piazza Monumento sono stranamente vuote, nessun anziano intento a leggere il giornale o a chiacchierare con gli amici, le saracinesche per il Corso sono tutte chiuse, le foglie invadono le strade, trasportate da un leggero vento. Termoli sembra essere stata abbandonata.

Le immagini particolari e d’impatto, fotografate da Alessandro Nardella, cameraman di Telemolise, mostrano una Termoli fantasma, surreale con le strade vuote, i lungomari deserti e le pattuglie che effettuano i controlli delle persone ‘pizzicate’ in auto in giro per la città, ma che evidenziano anche il grande senso di responsabilità dei termolesi che rispettano le norme, evitando assembramenti, nella speranza che il periodo di reclusione termini in fretta e si possa tornare, finalmente, a giocare e camminare in strada.