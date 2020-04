C'è chi va in bici e chi in auto senza motivo, i Vigili sanzionano 3 persone a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Come nelle altre località della costa, anche a Montenero di Bisaccia, specialmente alla Costa verde, visto il giorno di Pasquetta, la Polizia locale è stata operativa tutto il giorno, trovando, forse, persone meno disciplinate che altrove.

C'è stato chi andava in bici avanti e dietro, ed è stato opportunamente sanzionato, così come altre due persone. Tre, nel complesso, le multe comminate dai Vigili urbani, nonostante fosse stato detto in maniera chiara che occorreva restare a casa.

Ma si sa, non tutti hanno il medesimo senso di responsabilità.