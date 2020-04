Il Covid-19 ha squarciato 5 secoli di tradizione: a Madonna a ‘llung

TERMOLI. «Stamattina intorno alle otto, subito dopo il centro commerciale lo Scrigno, la mia auto è stata fermata». Alla domanda “dove siete diretti?” (riferendosi a me che guidavo e al resto della famiglia) risposi “alla Madonna a ‘llung” e gli porsi il foglio di autocertificazione.

Il poliziotto mi disse che dal decreto ministeriale non erano previstivisite a santuari, chiese e similari. Insistetti: ma la Madonna a ‘llung è la Madonna a ‘llung. Niente da fare. Non ci multò forse perché c’era di mezzo appunto la Madonna. Ma dovemmo tornare in prigione, cioè a casa.

Quanto sopra è in sintesi il resoconto immaginifico di un amico d’infanzia devoto quanto basta ma molto attaccato alle tradizioni e tra queste a Madonna a’llung.

Il suddetto ma potenzialmente verosimile episodio – l’amico ha opportunamente osservato la prescrizione di restare a casa- ci permette di mettere in evidenza che i Termolesi e solo i Termolesi sono oggi privati di qualcosa in più rispetto agli altri connazionali ed è appunto la festività della Madonna a ‘llung. Una festività molto gradita agli studenti perché prolunga le feste di Pasqua. E molto sentita da tutta la popolazione in quanto radicata da ben oltre 450 anni.

Oggi, martedì 14 aprile 2020, è rimasta a fare compagnia, dopo la celebrazione della messa delle 8 e il pellegrinaggio a 4 da piazza Duomo, solo la pioggia.

Di essa tutti conoscono tutto o quasi e molti ne hanno scritto circa i vari aspetti storici, religiosi e folkloristici. Lo feci anch’io lo scorso anno. Ed in più cercai di trovare (riuscendoci credo) a dare una spiegazione sul perché quella battaglia vittoriosa del 2 Agosto 1566 (con l’aiuto delle preghiere rivolte alla Madonna) contro i Saraceniavesse dato origine ad una festa popolare (a Madonna a ‘llung appunto) a dispetto di tante altre vittorie ben più importanti e famose (ad esempio quella di Austerlitzdi Napoleone o quella di Vittorio Veneto degli Italiani contro l’impero austro ungarico) finite nei libri di storia, ma senza alcuna ricorrenza con partecipazione popolare.

Ma oggi, anno 2020, come possiamo immaginare la festa della Madonna a ‘llung, a seguito delle norme restrittive della libertà di movimento? Il prato antistante la chiesetta come un deserto verde. Nessun picnic che, negli anni passati, esibiva ogni ben di Dio, dagli antipasti alla pasta al forno, carni varie, dolci. Nessuna processione di auto, moto e bici (o cavalli e carri con animali nel secoli passati) con le quali si coprivano i 3/4 chilometri che separano il sito religioso, storico, festaiolo da Termoli. Abolite tutte le messe ed in primo luogo,la più suggestiva la Messa del Battesimo dei neonati. Eccetto una, alle ore 8presieduta dal monsignor De Luca e celebrata senza fedeli, come in San Pietro a Roma nel giorno di Pasqua.

Mentre nella prigionia delle proprie case, i genitori non possono che raccontarla ai figli piccoli che non hanno mai visto la Madonna a ‘llung: una festa popolare religiosa - storica - godereccia, squarciata dopo 5 secoli da un invisibile nemico chiamato Covid-19.

Luigi De Gregorio