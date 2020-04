Fermi ancora tamponi e contagi: dimessi due pazienti dal reparto di Malattie infettive

TERMOLI. Nessuna novità nel bollettino Asrem dalla serata di ieri alla tarda mattinata di oggi. Numero di tamponi processato fermo a 2.486, così come il numero dei contagi, inchiodato a quota 257.

L'unica novità di rilievo riguarda il numero dei degenti ricoverati all'ospedale Cardarelli, che scende da 25 a 23, poiché due positivi sono stati dimessi dal reparto di Malattie infettive. Ed è una buona notizia. Ora si trovano in isolamento domiciliare.

Più che uno stop ai contagi è uno stop ai tamponi analizzati. Ieri 14 tamponi processati nell’intera giornata, tra le 18.00 di ieri sera e le 11.00 di questa mattina 0 tamponi processati. Ma 2 persone possono considerarsi clinicamente guarite, hanno lasciato il reparto di malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso e sono in isolamento domiciliare in attesa del doppio tampone con esito negativo che possa certificarne la guarigione.

Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00 la quota dei positivi al Covid-19 è di 257 casi a fronte sempre di 2486 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬257 casi conclamati in Regione, 191 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 23 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 19 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (13 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia, oltre ai 2 pazienti di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 170 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 124 nella provincia di Campobasso, 39 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 27 i pazienti clinicamente guariti. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 15 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.