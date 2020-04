​Campomarino ha un cuore grande, 170 mascherine donate dallo Juventus Club alla cittadinanza

CAMPOMARINO. La macchina della solidarietà continua a lavorare alacremente ed instancabilmente, a completa disposizione della comunità di Campomarino.



Oggi, 14 aprile, il sindaco e l’assessore alle politiche sociali hanno ricevuto in dono dallo Jcc (Juventus Club sanniti bianconeri della sezione di Campmarino) 170 mascherine che verranno messe a disposizione di tutti quei cittadini che, per particolari motivi o patologie, risultano essere ad alto rischio di contagio, ma anche di coloro che siano impossibilitati all’acquisto.

Si informa pertanto la cittadinanza che la distribuzione dei dispositivi di protezione è cominciata in data odierna presso la Casa comunale e continuerà anche per tutta la giornata di giovedì 16 aprile.

Il sindaco Silvestri e l’assessore alle politiche sociali Panarese esprimono ancora una volta, con profonda ammirazione, la più sentita gratitudine a quelle persone ed alle associazioni che dall’inizio dell’emergenza stanno affiancando in modo esemplare il lavoro dell’amministrazione in questo difficile momento per tutta la popolazione campomarinese.

Un ringraziamento particolare va anche al dottor Simone Spagnoletti, titolare della Farmacia De Luca, che ha voluto donare un maxi dispenser di igienizzante per le mani ad uso degli uffici comunali.

Ancora una volta Campomarino ha dimostrato di avere un cuore grande.