«Fare subito i test rapidi di siero-prevalenza anche a Termoli»

TERMOLI. E di test rapidi, come ha invocato Stefano Pinti, l’Asrem ne acquistati 2mila. A commentare questa iniziativa il patologo clinico, Giancarlo Totaro. «La Asrem ha acquisito circa 2000 test su sangue dasomministrare alla popolazione più a rischio della regione come le Rsa e le case di cura per anziani etc. Si esprime piena e convinta condivisione a questa scelta intelligente, strategica e lungimirante della direzione. Soldi spesi bene, anzi benissimo e al momento giusto della epidemia. Fare i test sierologici aiuterà ad anticipareil contagio del virus con provvedimenti mirati più specifici di distanziamento/isolamento e permetterà una mappatura precisa dello stato reale della epidemia e dei contagi. Consentirà di prevenire i contatti di persone positive ma asintomatiche che possono involontariamente trasmettere il contagio. Il test se sarà usato con perizia a random per lo screening della popolazione per età, sesso e professione permetterà anche una maggiore efficacia della prevenzione, un risparmio notevole sui costi ed una ripresa enormemente piùrapida delle attività produttive e della vita "normale" in attesa del vaccino o di un farmaco accertato come efficiente.

I test immunologici sono i più adeguati a quella che viene chiamata fase II ma bisogna farli per l'uso clinico adeguato e comunque con e sotto il coordinamento medico dalla prescrizione alla valutazione clinica dello stesso. Perònienteauto prescrizione e alla autogestione dei risultati che possono portare a conseguenze gravissime per se e per gli altri. A questo punto sarebbe giusto eseguire anche a Termoli ed Isernia il test immunologico per la ricerca di immunoglobuline Ig-g e Ig-m contro il coronavirus, e non solo a Campobasso. Vista la grande importanza per la fase IIe dopo tanto spendersi per ottenere il giusto, e solo il giusto, riconoscimento della validità epidemiologica di screening per la siero-prevalenza dell'intera popolazione a partire dalle categorie a rischio, non sarebbe giusto lasciare fuori da questa fase anche l'ospedale di Termoli e Isernia al fine di concretizzare anche per questepopolazioni un campione rappresentativo per età, sesso e professionedei test su sangue per la ricerca degli anticorpi igg e igm contro il Coronavirus. In attesa dei test quantitativi meccanizzatied ancora più economici, precisi e veloci, ilaboratori di Termoli ed Isernia devono poter fare gli stessi test perché hanno tutte le potenzialità tecniche e professionali per eseguire il test sierologico e quindi i test devono essere disponibili per tutta la popolazione della regione Molisesoprattutto al fine rendere più celere il servizio. In particolare a Termoli dove c'è il cuore produttivo della regione e non può perdere neanche un giorno per la ripresa delle attività, magari anche a pagamento visto il basso costo dell'esame intorno ai 5 euro (potrebbe pagarlo il datore di lavoro a prezzo di costo?) Quindi subito i test anche a Termoli ed Isernia, anche per alleggerire Campobasso».

«Test o tamponi: non sono l’oggetto di un quesito di un referendum su cui esprimersi ,ma sono presidi diagnostici da mettere a disposizione dei medici per il giusto ed appropriato uso clinico ed epidemiologico di entrambi. La Lombardia dal 21 aprile eseguirà 20 mila test al giorno.