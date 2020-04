TERMOLI. Riapre dopo le festività pasquali il banco della solidarietà della chiesa di San Timoteo, l’iniziativa benefica rivolta alle famiglie e alle persone in difficoltà ideata dal parroco, don Benito Giorgetta, aperto a tutti dal 2 aprile scorso.

«Chi vorrà potrà continuare partecipare sia come donatore che come consumatore. Non occorre null’altro che sincerità, cordialità, generosità, rispetto. Aiutiamoci ad aiutare. in chiesa si trovano a disposizione i sacchetti biodegradabili. Grazie a tutti. “Quando fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Vangelo di Matteo 6,3).

Simpatico anche lo slogan usato dal sacerdote, chi ha metta, chi non ha prenda.

Approfittando dell’articolo di rilancio della colletta, abbiamo chiesto al nostro amico sacerdote un primo bilancio dei 10 giorni che hanno caratterizzato la prima fase del banco solidale.

“E’ andato tutto a gonfie vele, molte donazioni e molti prelievi, una presenza costante spalmata sulla giornata. Questo gesto educa a dare ad essere disponibili e solidali. Io stesso sono andato diverse volte a fare spesa, molti portano e alcuni anche in dose massiccia. Ora, dopo la pausa del giorno di Pasqua e lunedì in Albis riapre il banco della solidarietà allestito presso la parrocchia di San Timoteo. Riprende e si mette a disposizione di chi vuole beneficare i meno abbienti. L’auspicio è che anche dopo Pasqua l’affluenza rimanga sostenuta come nella prima decade. Certamente superiore l’offerta rispetto alla fruizione. Vuol dire che la generosità batte l’indigenza. Comunque c’è da dire che grazie a Dio molte altre realtà in città si sono mosse e si stanno muovendo nella stessa direzione. I banchi alimentari presso le parrocchie, la Caritas, la Croce rossa, la Sae 112, la Misericordia e altri ancora, tutti generosamente operativi».

Uno spaccato edificante del nostro tessuto cittadino e ricordiamo sia a don Benito che a tutti i lettori che è ancora valida la nostra iniziativa presso i cinque punti vendita individuati da Termolionline.