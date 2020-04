Esce per controllare la seconda casa di una parente, 54enne multato a Campomarino

CAMPOMARINO. Continua incessante l'attività di controllo da parte della Polizia Locale di Campomarino, che anche oggi ha verbalizzato un uomo di 54 anni che forse pensava di approfittare della giornata di pioggia per non incorrere in qualche posto di controllo. L'uomo si stava spostando per andare a controllare la casa estiva di una parente situata in una delle contrade della cittadina adriatica pertanto muovendosi con la propria auto, senza uno dei motivi previsti dal Decreto n. 19 del 25.03.2020 edall'ultimo Dpcm del 10.04.2020. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 533,33.