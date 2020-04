Il Movimento 5 Stelle consegnerà mercoledì le ultime mascherine a domicilio

TERMOLI. Nota di servizio da parte del Movimento 5 Stelle: «Domani consegneremo a domicilio le ultime mascherine prenotate. Ci spiace non aver potuto accontentare tutti ma vi promettiamo che se avremo modo di acquistarne altre, provvederemo a distribuirle a chi non le ha avute questa volta. Siete stati in tanti a contattarci. Sappiamo che è poco ma abbiamo cercato di fare quanto era nelle nostre possibilità per farvi sentire che ci siamo e che siamo uniti a voi in questo momento così difficile. Una goccia non è niente per un oceano lo sappiamo, ma sappiamo anche che un oceano è formato da tante piccole gocce. Ce la faremo.

#UnitiCeLaFaremo