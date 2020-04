TERMOLI. Verso la normalità, riaprono librerie e cartolibrerie: «Effetto strano, ma positivo». La fase due non è ancora iniziata e, seppur timidamente, ci sono lievi segnali verso un ritorno ad una normalità ancora sconosciuta, dopo un mese e mezzo di lock-down a causa del Covid-19. Oggi, martedì 14 aprile, hanno riaperto, assieme ai negozi di abbigliamento per neonati e bambini, studi professionali e agricoltura e sivicoltura, le librerie e le cartolibrerie: un cibo per la mente e per curare l’anima, dopo settimane reclusi in casa, che aiuta a sentirsi meno soli. Due categorie che rappresentano servizi essenziali per la popolazione: se da un lato è vero che si ha bisogno di mangiare per vivere, è altrettanto vero che bisogna sfamare la mente per aiutarci a superare questa pandemia che si è abbattuta sulle nostre vite. Come scriveva Giacomo Leopardi: «Un buon libro è un compagno che ci fa passare momenti felici».

E così la cartolibreria Archimede in via Firenze e la libreria Fahrenheit in via Cina hanno riaperto i battenti, così come le altre presenti sul territorio, seppure con delle restrizioni legate agli orari ed alle limitazioni degli ingressi: comunicazioni che sono state rese pubbliche attraverso l’esposizione di foglietti all’esterno delle due attività. Malgrado le differenze di orari (la cartolibreria è aperta sia di mattina che di pomeriggio mentre la libreria solo nel pomeriggio), entrambe hanno contingentato gli ingressi (si entra uno alla volta), imposto il rispetto delle distanze sociali e messo a disposizione della clientela gel detergente e guanti usa e getta.

La cartolibreria Archimede ha ricominciato la routine quotidiana con cautela, seppure il suo lavoro di consegna di materiale non sia mai cessato grazie alle consegne a domicilio. Il luccichio della vetrina, i colori variegati dei pennarelli, l’odore di un nuovo album da colorare sono inconfondibili, anche se le richieste della clientela alla titolare Angela Cristino, si sono adeguate al tempo che viviamo: «L’articolo più richiesto? Le fotocopie dell’autocertificazione. Poi matite, cartoncini, penne per i lavoretti dei piccoli di casa». Che effetto si prova a tornare lì? «È stranissimo – confessa Angela– Noi dovevamo restare aperti assieme agli alimentari. Le mamme non sanno cosa far fare ai propri figli e per i lavoretti hanno comunque bisogno di pennarelli e cartoncini di cui le cartolibrerie sono fornitissime».

Purtroppo il Covid-19 non ha stabilito solo nuove restrizioni, ma ha posto anche dei paletti alla vendita: «Il commercio è cambiato – aggiunge la titolare della cartolibreria Archimede – La vendita è diminuita tantissimo perché le persone hanno paura e non si fidano più. Non escono e, se vengono ad acquistare, scelgono il minimo indispensabile». Il timore, però non è solo del cliente ma anche di chi, quotidianamente, entra in contatto con centinaia di persone: «Ho tantissima paura. Ho optato per la vendita a domicilio perché le spese ci sono sempre: l’affitto va pagato così come le bollette. Per noi commercianti è essenziale vendere». Oltre alle norme dettate dal decreto ministeriale, da Archimede non può entrare chi ha raffreddore, influenza o sintomi.

Alla libreria Fahrenheit di Termoli il tempo si è fermato: il profumo di un nuovo libro riempie ancora i polmoni, seppure le mascherine filtrino la dolce fragranza di carta stampata, ma una volta varcata la soglia di ingresso ci si trova subito in un altro universo in cui perdersi, allontanandosi dalla realtà come Lucy Pevensie che, oltrepassando l’armadio, si ritrova nella terra incantata chiamata Narnia. Rientrare lì, in quel piccolo angolo di paradiso negatoci per un mese e mezzo, incanta e stupisce, proprio come la prima volta. È così per i clienti, ma anche per chi, in quella libreria, ci mette anima e cuore: «Tornare fa un effetto misto e molto positivo – racconta Danilo Rana libraio storico della Fahrenheit – È un barlume di felicità. Con la prima cliente, storica, ci siamo detti questo. La riapertura di una libreria, un punto che fa comunità è un fiorellino in mezzo alla strada».

Come accaduto per gli alimentari che non hanno mai chiuso, anche la libreria si è adeguata alle nuove disposizioni ministeriali: ingresso uno alla volta, porte aperte per consentire il circolo dell’aria, mascherine e guanti obbligatori, gel detergente e guanti usa e getta a disposizione del cliente e distanza sociale anche per chi è in attesa all’esterno. «Apriamo in orari contingentati, solo di pomeriggio per quattro ore – ha aggiunto Danilo – Per non dare possibilità alle persone di uscire di casa. Vogliamo che restino a casa e che vengano a prendere un libro in orari specifici».

Sulla questione della paura dovuta al virus, Danilo ha le idee chiare: «La paura è personale. Per ciò che mi riguarda ho preso accordi a lungo con altri librai della Fahrenheit, discutendo molto per aiutarci a scardinare alcune paure che normalmente tutti abbiamo. A livello generale non ho paura, perché siamo certi di aver preso tutte le precauzioni del caso e perché conosciamo i nostri lettori e sappiamo come si comportano, i loro modi di fare ed i loro ritmi. Confidiamo in loro».

Il primo libro venduto? «Un libro di cucina, acquistato da un cuoco termolese. È simbolico, abbiamo venduto un libro che serve ad un professionista che in questi giorni è obbligato a casa e che, come noi, sta pensando alle persone con cui normalmente ha a che fare». La seconda acquirente, invece, ha preferito un volume che ha il filo conduttore di una persona costretta a casa: «Uno dei libri di ultima uscita, visto che le novità sono bloccate, è Olive, ancora lei di Elizabeth Strout che mi sento di consigliare in questi giorni visto che narra di una signora costretta a casa, non per colpa di un virus ma per altri motivi, che trova nella propria quotidianità altri spunti di vita» .