Contagi saliti a quota 263 in Molise: altri 2 casi di Covid-19 nel cluster di Campobasso

TERMOLI. Bollettino Asrem puntuale a metà mattina e i casi di contagio sono 263 ora, con un incremento di due contagi, entrambi appartenenti al cluster di Campobasso. C'è stato anche un riposizionamento da parte della stessa Asrem, che ora localizza uno dei contagi di ieri sera a Larino e non in provincia di Isernia, quello annunciato oggi dal sindaco Puchetti.

Ancora 2 casi di positività riscontrati in Molise tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi su 180 tamponi processati dai laboratori Asrem del presidio ospedaliero del “Cardarelli” di Campobasso. Gli ulteriori 2 casi di oggi, così come 3 di ieri sera sono tutti concentrati sulla città di Campobasso e sono legati a cluster già conosciuti. Trattasi infatti di soggetti che erano già posti in isolamento e sotto sorveglianza.

Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00 la quota dei positivi al Covid-19 è di 263 casi a fronte sempre di 2771 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬263 casi conclamati in Regione, 197 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 24 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (13 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia, oltre ai 2 pazienti di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 175 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 130 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 27 i pazienti clinicamente guariti. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 15 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 366 persone in isolamento e 8 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.