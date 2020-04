TERMOLI. Uno degli scorci più belli di tutta Rio Vivo, un anfratto verso il mare, che si raggiunge svoltando per delle traverse e ci si trova direttamente sulla spiaggia. Un autentico miraggio quello di chi avendo la seconda casa sulla costa in questa primavera anomala non la può raggiungere a causa delle norme di contenimento del Covid-19.

Ma c’è anche chi furfantescamente ne voglia approfittare e allora si vede come avvenuto proprio sulla costa Sud di Termoli, dove malviventi hanno sfondato l’uscio di un appartamento balneare e hanno rovistato all’interno procurando danni ingenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno compiuto un sopralluogo e i rilievi del caso, toccherà alla famiglia proprietaria residente ad Agnone scendere sul litorale termolese quando sarà permesso e fare l’inventario del maltolto.

Proprio alle forze dell’ordine il messaggio di ringraziamento di Franco Scurti, ex consigliere comunale, intervenuto per conto dei proprietari appena il furto è stato scoperto.