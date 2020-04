Donazioni libere per sostegno alimentare, le linee di indirizzo della giunta Roberti

TERMOLI. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

E' questo l'incipit dell'atto di giunta con cui a Termoli l'amministrazione comunale individua e approva le linee d'indirizzo per gestire le libere contribuzioni a fini assistenziali verso i meno abbienti.

Preso atto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della suddetta ordinanza, ha inteso integrare le risorse trasferite ai comuni con donazioni liberali da destinare a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Richiamate: la deliberazione di G.C. n. 75 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare. variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2020 (articolo 1, comma 3, ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658/2020)” con la quale si disponeva variazione di bilancio con istituzione di appositi capitoli di entrate e spesa con vincolo di destinazione, per la gestione delle donazioni effettuate all’Ente tramite conto corrente bancario presso la tesoreria comunale; deliberazione giuntale n. 76 del 01.04.2020 con la quale si forniscono indirizzi operativi anche per la gestione di donazioni sia da parte di privati che da parte di imprese;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende destinare le suddette donazioni all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, alla fornitura di quanto necessario a supporto della didattica online per quelle famiglie che non possono sopportare i necessari costi;

Considerato che per quanto suddetto l’Amministrazione intende avvalersi del supporto di enti del terzo settore quali associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale adottate per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID19;



viene dato specifico indirizzo al Dirigente Responsabile del servizio assistenza alla persona per la predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari per l’erogazione delle donazioni che pervengono all’ente;

2. di avvalersi delle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale per l’acquisizione di generi alimentari e di prima necessità, nonché di quanto necessario alle famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a supporto della didattica online ad esempio con l’acquisizione di ricariche telefoniche per seguire le lezioni online o di altro materiale didattico;

3. di dare atto che il rimborso alle associazioni interpellate sarà effettuato nei limiti delle donazioni a ciò destinate di volta in volta dal dirigente responsabile del servizio assistenza alla persona con proprio atto gestionale solo a seguito di trasmissione di dettagliate rendicontazioni supportate da fatture, scontrini e/o altri documenti fiscali.