Preoccupano le condizioni di un 80enne del basso Molise ricoverato a Chieti

CAMPOBASSO. Quello che di sicuro sappiamo del coronavirus è che ad essere colpita è quella parte della società più vulnerabile e debole fisicamente, gli anziani. Le persone ad oggi decedute a causa del Coronavirus in Molise sono 15, e tutte al di sopra degli 80 anni. E proprio per questo sono in tanti a preoccuparsi per la sorte dei “nonnini” delle case di riposo di Cercemaggiore e Agnone che, risultati positivi, sono assistiti presso l’apposito reparto istituito nell’Ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro.

Ma oggi il Manager Asrem Oreste Florenzano ha anticipato una bella notizia attesa per i prossimi giorni. “Per quanto concerne i “nonnini” delle case di riposo che sono ricoverati a Venafro”, dichiara il Direttore Generale Florenzano, “stiamo continuando ad effettuare i tamponi e nei prossimi giorni si attende la certificazione di qualche guarigione”. Ha inoltre precisato come tra i tamponi che giornalmente sono processati ci sono anche quelli che riguardano le tante case di riposo situate in Regione e che, un po’ alla volta, si sta cercando di effettuare i test Covid-19 a tutti gli ospiti e gli operatori delle varie strutture per anziani. Finora, successivamente ai casi di Cercemaggiore e di Agnone gli altri tamponi sono risultati negativi.

Desta invece preoccupazione la situazione di un anziano del Basso Molise ricoverato da più di una settimana presso l’Ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti, al suo arrivo è stato sottoposto a tampone ma il risultato dopo 8 giorni non è ancora pervenuto. L’80enne, in seguito a febbre e problemi respiratori, avrebbe deciso di farsi trasportare da un’ambulanza privata all’Ospedale di Chieti dove era seguito per altra patologia e attuando un comportamento, seppur in buona fede, opposto a quello che è il protocollo Asrem dell’emergenza. Giunto a Chieti è stato subito sottoposto a tampone ma, come già detto, i risultati tardano ad arrivare a causa di un problema relativo all’analisi dei tamponi che per Chieti sono processati presso i laboratori di Pescara. Qualora dovesse risultare positivo bisognerebbe attivare la procedura di sicurezza nei comuni del Basso Molise coinvolti per ricostruire la catena epidemiologica dei contatti e tra questi rientrerebbero anche il personale sanitario dell’ambulanza che ha effettuato il trasferimento.