TERMOLI. Movimento 5 Stelle, mascherine e paraschizzi donati a chi ne ha bisogno.

«La nostra catena solidale in questo momento di difficoltà continua senza sosta. Grazie a tutti quelli che stanno contribuendo, senza chiedere nulla in cambio. Un ringraziamento va, a chi crede nella solidarietà, a chi sacrificandosi ha versato somme anche importanti per questa causa e ai ragazzi del laboratorio 3DLAB che, volontariamente e gratuitamente hanno prodotto e produrranno altri paraschizzi. Ringraziamo altresì i volontari della Croce Rossa di Termoli per il grandissimo aiuto che stanno dando a chi è in difficoltà e per averci dato una mano nella distribuzione delle mascherine e dei kit che abbiamo donato ai cittadini».

#UnitiCeLaFaremo