Buoni spesa, parte la verifica incrociata Comune di Montenero-Guardia di Finanza

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini rende noto che prosegue il lavoro di verifica delle domande relative ai "buoni spesa" pervenute fino a ieri mattina. Come già detto, il lavoro di controllo è a buon punto anche se risulta piuttosto impegnativo, in quanto alcune domande recano difetti di compilazione o incongruenze.

A tale riguardo voglio informare che al fine di garantire la consegna dei buoni a chi ne ha realmente bisogno, per assicurare una corretta distribuzione dei soldi pubblici e per sgombrare il campo da qualsiasi eventuale dubbio o speculazione su un argomento così delicato, abbiamo deciso di inviare l'elenco dei richiedenti alla Guardia di Finanza, che provvederà a sua volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda.

Sempre su questo tema, vorrei inoltre dire che in un momento così delicato per il nostro Paese trovo fuori luogo e di dubbio gusto, per usare un eufemismo, alcuni commenti apparsi sui "Social". Nell'assicurare e ribadire quindi a tutti i cittadini la correttezza del nostro operato, mi viene in mente un proverbio che probabilmente si potrebbe adattare all'occasione: la prima gallina che canta, ha fatto l'uovo. E mi fermo qui.

Comunico che fino ad oggi sono state istruite pratiche di carattere prioritario per circa 22.000 euro: i buoni spesa sono quindi in fase di consegna ai destinatari anche nella giornata di oggi. Questo lavoro proseguirà ovviamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni, quando si passerà anche alle domande considerate di seconda fascia, cioè non prioritarie per via del reddito.