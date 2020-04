Un mese fa l'addio a Salvatore, termolese verace la prima vittima del coronavirus

TERMOLI. Tre ricordi flash: Cha, cha, cha della segretaria - Il giradischi - Turisti inviati giù al porto. Vero dandy. Rappresentante dei felici anni ‘60 e non solo. Il primo termolese deceduto per una pandemia mondiale.



Sempre pronto alla battuta, a prendere in giro, all’autoironia, a ridere e sorridere, ad organizzare per divertirsi. Un vero dandy. Curatissimo nell’abbigliamento quello più adatto alle circostanze: da spiaggia, da passeggio pomeridiano, da struscio serale. Lo ricordo con tre flash.

Il cha- cha - cha della segretaria. Instancabile Salvatore, per un'ora a ballare il tormentone dell’anno in pieno inverno a piazza San Antonio, in corrispondenza della seconda entrata del municipio. In compagnia di Timoteo Palermo, Antonio Smargiassi (che diventerà l’autore di numerosi libri della storia di Termoli, Nandino Taccarino (noto per i negozi di rivendita dei giornali) e il sottoscritto. Quando qualcuno proponeva di smettere, lo faceva a malincuore. Comunque era l’ultimo. Ma già aveva pensato a qualcosa altro di genuinamente divertente.

Il giradischi. Negli anni ‘60 il maggiore divertimento di noi giovani era il ballo. Di feste se ne organizzavano parecchie. L’ostacolo di partenza era la casa. Cioè una sala d’appartamento messa a disposizione da un genitore. Ma non era finita. Occorreva il giradischi e pochissimi erano i possessori di suddetto miracoloso apparecchio. Uno di questi era Nandino (già sopra presentato tra i gaudenti del cha, cha, cha) nipote dei fratelli Scrascia proprietari del più grande negozio (ed anche unico per alcuni anni) di elettrodomestici. Il quale, non sapendo dire di no, per lo stesso pomeriggio domenicale prometteva il totem sonoro anche a 3-4 richiedenti. Ma alla fine era Salvatore, di nome e di fatto, che riusciva a portare al gruppo di amici l’oggetto fulcro dellafesta danoi organizzata.

Turisti inviati al porto. Uno scherzo, si potrebbe dire, fatto al fine promozionale del turismo termolese. Più realisticamente ci si divertiva. Con poco. Dal finestrino dell’auto, facilmente riconoscibile come non italiana, spuntava la testa del richiedente. Che per la scarsità di cartelli stradali (e senza gps) si trovava nella necessità di chiedere la direzione per raggiungere Pescara.

In qualunque punto di Termoli ci venisse fatta suddetta richiesta, immancabilmente le indicazioni, supportate dai vari movimenti delle braccia (dato che in lingua straniera eravamo tutti a zero), avevano l’obiettivo di condurli giù al porto.

Il nostro nobile e campanilistico pensiero (ben nascosto nella nostra scatola cranica) era ma voi vorreste andare a Pescara senza aver ammirato la nostra bellissima Termoli?

Naturalmente Salvatore con il suo sorriso era il più convincente e quasi sempre assumeva lui il ruolo di informatore turistico. Il tutto per una risata clamorosa, appena l’auto, prima bisognosa di orientamento, invertiva poi la direzione di marcia per seguire le indicazioni di Salvatore.

Come abbiamo visto, uno dei temi della sua vita era lo scherzo fine a se stesso. Non era l’unico aspetto della sua personalità, ma quello che molti Termolesi vedevano in lui.

Purtroppo, lui che amava la gente ed amava stare con le persone, se ne è andato solo. A dispetto di un funerale che avrebbe avuto un seguito notevole di amici conoscenti, concittadini. Una contrasto netto tra la vita e la morte.

Ma anche nella presente tragedia, Salvatore è stato il numero uno. Il primo termolese deceduto per una pandemia mondiale. E lui scherzando, come sempre,avrebbe detto Piuttosto che essere il numero due.

Luigi De Gregorio