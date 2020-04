Tremiti: le isole del Tesoro, lo straordinario documentario del National Geographic

TERMOLI. La rivista “National geographic" si occupa delle “isole del tesoro” poste di fronte a Termoli.



È una foresta unica e rara quella delle isole Tremiti. Vi si rinviene quel corallo nero a cui il “National Geographic” ha dedicato un documentario di 45 minuti che, dal primo di aprile, sarà disponibile on line sul sito del canale che si occupa di bellezze naturali. Con questo documentario la Rivista ha voluto raccontare una storia che parla di conservazione della natura ma anche di impegno, di dedizione e di sogni, da vivere in uno dei posti più belli dell’Adriatico: l’area marina protetta delle isole, amministrativamente pugliesi ma ‘geograficamente’ molisane.

La scoperta, oggi rivisitata, avvenne nel 2010, durante le operazioni di scansione del fondale eseguite dai ‘sub’ del laboratorio del mare ‘Marlintremiti’, coordinati dal prof. David Scaradozzi dell’Università politecnica delle Marche. Ne fu oggetto un promontorio roccioso sommerso, che da 90 m di profondità si innalzava fino ai 30. Fu proprio quella ‘stranezza’ morfologica a catturare l’attenzione di quel gruppo di lavoro. Quel promontorio non era segnalato nelle carte nautiche e caratterizzava una vasta area profonda, sedimentosa, indicata come pianeggiante. Dopo verifiche e controlli, il ‘team’ eseguì una serie di immersioni esplorative, ed il sito (denominato ‘Punto 55’) si presentò ricco di vita. Agli occhi dei ‘sub’ balzarono le gorgonie di ‘paramuricea clavata’, bicolori e di grandi dimensioni, alternate a

numerose colonie di ‘Gerardia savaglia’, comunemente chiamato “Falso corallo nero” che è specie rara e protetta. Il nome deriva dallo scheletro corneo e di colore scuro prodotto dal corallo che, generalmente, si presenta nerastro. Le colonie possono svilupparsi con ramificazioni che superano un metro di lunghezza. I polipi di questo esacorallo sono di colore giallo vivo e molto grandi e vistosi.

La specie è longeva e rara (al punto da essere protetta da leggi

internazionali) e si sviluppa su fondali rocciosi o con grossi massi, da 30 metri di profondità, giù fino ai 100. Poi è arrivata la scoperta sensazionale: a 38 m venne individuata una colonia di ‘Gerardia savaglia’ con una base di circa 12 cm e 38 di circonferenza. Contattati gli esperti, si apprese che queste colonie crescono con una grande lentezza (due millesimi di mm. ogni anno).

Quindi si pensò che la colonia ritrovata avesse 2.000–2.500 anni di vita. Un ritrovamento straordinario, per la riserva marina delle Tremiti, che, studiato, accuratamente, potrebbe consentire di indagare i cambiamenti climatici che si sono verificati, nella storia, in quest’area dell’Adriatico.

Sia pure con ritardo, il fenomeno ha attirato oggi l’attenzione della rivista ‘National geographic’ che ha pubblicato un

ponderoso servizio sull’arcipelago. L’ Antipatella subpinnata (che è uno degli esemplari presenti al largo di Termoli) è considerata rarissima in Italia e si pensava che vivesse solo nei fondali della Calabria. Invece la colonia è presente anche nel mare delle Isole Tremiti. Praticamente i ‘sub’ si erano immersi per vedere il falso corallo nero e si erano imbattuti in quello vero, con lo scheletro nero e con i rametti bianchissimi.

La coperta risale al 2009 e fu fatta da un

robot sottomarino a Scilla, dove fu rinvenuta un’incantevole e preziosissima foresta di corallo nero. All’epoca era l’unica che potesse vantare la bandiera tricolore. Da tale anno, grazie all’eccezionale scoperta tremitèse (avvenuta un po’ per caso), è stata certificata la presenza di corallo nero anche sui fondali delle isole pugliesi, dove

gli abitanti si sentono più vicini a Termoli. Fu all’epoca che venne accertata la presenza di un rarissimo esemplare di “polipi riuniti in colonie di aspetto arborescente” (così la scienza descrive il corallo).

Questo esacorallo, che si indica così perché presenta sei polipi oppure multipli di sei, abitualmente vive tra i 50 e i 300 metri di profondità. Considerato specie protetta, di nero ha soltanto lo scheletro, mentre la parte esterna è bianco rosato e molto ramificata. Una “creatura” marina splendida, e ancora più bella, perché eccezionalmente rara. Riuscire a vedere i polipi del falso corallo nero è uno spettacolo. Quei rametti di un giallo molto vivo, crescono in fondali profondi oltre i cinquanta metri (ma, nell’arcipelago della Maddalena, vi sono alcune colonie a

profondità inferiori) ed offrono un contrasto inconfondibile agli appassionati che rimangono senza parole quando osservino lo spettacolo regalato dalle acque. Fu una scoperta sensazionale quella di dieci anni or sono, visto che era la seconda volta che - nel mare italiano - si trovava la colonia di polipi in questione, particolarmente rara. Fu così che il ritrovamento della ‘Antipatella subpinnata’ accresce il prestigio e il valore dei fondali delle Tremiti, suggerendo di mettere in moto ulteriori misure di sicurezza al fine di preservare il mare da ogni forma di sfruttamento.



Claudio de Luca