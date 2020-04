Non ci sono nuovi contagi, tutti negativi gli ultimi 70 tamponi processati dall'Asrem

TERMOLI. Bollettino mattutino dell'Asrem senza sostanziali novità rispetto a quello in uscita ieri sera. Sempre 263 i casi di contagio riscontrati in Molise, 197 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 fuori regione.

Sono stati 70 i tamponi processati da un aggiornamento all'altro, che portano il totale a 2872.

Decessi in aumento nella mattinata di oggi in Molise come da Bollettino ufficiale Asrem che passano da 15 a 16 totali dall’inizio della pandemia. Positivi fermi a 263 positivi. 2 persone dimesse dal reparto di malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 della provincia di Campobasso.

Aumenta di 1 persona il totale dei guariti certificati.

I decessi passano da 15 a 16. L’ultimo, nelle prime ore di questa mattina, è quello di una donna di 89 anni, originaria di Belmonte del Sannio, una delle nonnine della “Tavola Osca” di Agnone. Dapprima trasferita a Venafro insieme con gli altri ospiti risultati positivi delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore e, con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, nei giorni scorsi è stata trasportata al “Cardarelli” di Campobasso dove è morta nelle prime ore di questa mattina.

Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00 la quota dei positivi al Covid-19 è ferma a 263 casi a fronte di 2872 tamponi processati, 70 in più rispetto a ieri.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬263 casi conclamati in Regione, 197 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 21 ai quali va aggiunto 1 paziente di Bergamo. 17 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (12 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia, oltre a 1 paziente di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 175 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 130 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 27 i pazienti clinicamente guariti. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 17 il numero dei pazienti guariti certificati, 13 della provincia di Campobasso e 4 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 16 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 363 persone in isolamento e 8 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.