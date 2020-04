TERMOLI. "Anche io. Mi distendo un attimo per riposarmi un pò. Ma ho preso un caffè e non posso dormire. Luce forte negli occhi. Brucia la pelle di chi non ha dormito. Se è qui che nascono le idee. Io metto l'acqua sul fuoco..." "Vivere fuggendo", Il Pan Del Diavolo".

Sono le frasi postate da un ragazzo di Termoli su Facebook, Domenico Sfredda, che assieme a tre suoi amici, rigorosamente lontani, ma vicini nell'amicizia e nella passione per la musica, Domenico Catenaro, Leo Langiano e Nicola Tatta.

Innumerevoli, dunque, le iniziative dei giovani termolesi, che abbiamo documentato nelle ultime settimane, che sia dentro che fuori dai confini cittadini e regionali, associano il canto e le note per trascorrere ore liete in questa clausura forzata a causa del coronavirus.

«Quando c'è un uragano fuori di casa, nascondiamoci in un angolo per ritrovarci un po'...

E noi troviamo nella nostra intimità la musica che accorcia le distanze e ci riporta a vivere quelli che sono stati e saranno i momenti passati tra noi. Proprio come quando ogni estate torniamo tutti a Termoli e suoniamo insieme», la ratio della loro iniziativa social-musicale.

Ascoltiamoli insieme.