Isola ecologica e centro di raccolta, nuovo intervento del Germoglio a Larino

LARINO. L’istanza quotidiana, possiamo definirla così. E’ quella che ormai con cadenza abituale proviene dai consiglieri comunali di opposizione del “Germoglio” e indirizzata sempre al sindaco Pino Puchetti e al presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce.

Stavolta riguarda l’indisponibilità dell’isola ecologica stradale informatizzata e chiusura del centro di raccolta di contrada Sant’Antonio, a Larino.

«I consiglieri de “Il Germoglio”, in considerazione dell’indisponibilità sul territorio comunale dell’isola ecologica stradale informatizzata (rimossa ormai da tempo da via Dante in quanto guasta), nonché della chiusura del centro di raccolta differenziata in contrada Sant’Antonio per motivi direttamente legati alla gestione dell’emergenza Covid-19, chiedono che la Giunta comunale si attivi, anche per il tramite del direttore dell’esecuzione del contratto di appalto, per la riduzione degli oneri che il comune corrisponde all’Unione dei Comuni del Basso Biferno per l’appalto inerente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tale riduzione deve tradursi in un risparmio per i cittadini. La richiesta è effettuata anche a seguito delle lamentele pervenute dai cittadini per la riduzione del servizio sul territorio».