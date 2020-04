CAMPOMARINO. Il presidente dell’associazione di volontariato Cvp di Campomarino, Anselmo Tafuro, porge un ringraziamento speciale in questo momento ai volontari e volontarie in prima linea in questi giorni di emergenza Covid-19.

«Sono tante le volontarie e i volontari che in questi giorni difficili hanno deciso di dare continuità alle loro attività di supporto alla popolazione.

Ciao ragazzi, sono giornate interminabili, nelle quali ognuno di noi è stato costretto a mettere in discussione ogni certezza, ogni modalità di condurre la propria esistenza. Questa naturalmente non è una considerazione pessimista o fatalista, ma l’invito, a me stesso per primo, a pensare in modo diverso alle azioni di tutti i giorni, al valore degli impegni, delle persone, delle cose, dei gesti.

E’ anche per questo che vi scrivo. Sono orgoglioso di quello che state facendo.

In queste settimane, da quando è iniziata questa terrificante emergenza, quotidianamente stiamo sostenendo decine e decine di interventi, ringraziamo la popolazione di Campomarino e l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Piero Donato Silvestri, che quotidianamente si mette a disposizione per qualsiasi criticità, inoltre un ringraziamento particolare va a un nostro concittadino, Massimiliano Colitti, che volontariamente ci ha offerto delle visiere facciali di protezione.

Grazie mille a tutti per questi gesti che state compiendo nei nostri confronti.

Inoltre formuliamo un invito a chiunque voglia scendere in campo come volontario. Basta contattarci allo 0875.766433 oppure alla mail cvpcampomarino@gmail.com».

Il presidente Tafuro e il direttivo ringraziano tutti per lavoro che stanno svolgendo.