Massicci controlli dell'Arma dei Carabinieri, rafforzata la presenza sul litorale

TERMOLI. Lo stato di emergenza decretato dal Governo a causa della pandemia da coronavirus ha messo le forze dell’ordine nella condizione di presidiare il territorio con più mezzi e uomini rispetto a un periodo normale e ordinario.

Dopo lo sforzo notevole delle festività pasquali, purtroppo vissute dalla comunità nel tunnel e non come ponte, l’Arma dei Carabinieri non molla la presa a Termoli.

Promossi controlli massicci in città e sulla costa, anche con l’ausilio di militari di rinforzo giunti stamani sul litorale Nord con la stazione mobile.

Grande e intensificata attività di prevenzione sulle norme di contenimento e le eventuali inosservanze al Dpcm del Governo, per sanzionare le violazioni che si dovessero riscontrare, ma non solo.

Prosegue l’attività di prevenzione anti-rapina, con la presenza delle gazzelle vicino ai punti critici e negli orari più esposti, come avanza anche il pattugliamento dell’abitato e del nucleo industriale per prevenire i reati contro il patrimonio in generale.

Un presidio rafforzato proprio su tutto il litorale, anche per la stagione primaverile ormai avanzata che potrebbe indurre in tentazioni.