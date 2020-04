TERMOLI. Daniele Colucci, presidente dell’associazione infermieri del territorio Ait, offre uno spaccato sull'operatività della realtà assistenziale.

«La nostra associazione è presente su tutto il territorio molisano, gli iscritti all’associazione sono infermieri maggiormente impiegati nelle cure domiciliari. Lo scopo è quello di fare educazione sanitaria ai cittadini, valorizzare il territorio, creare una rete tra il cittadino e l’istituzione sanitaria in più ci preme molto la valorizzazione della figura dell’infermiere. In questi ultimi anni di vita abbiamo eseguito dei progetti di educazione sanitaria in molte piazze dei comuni e anche presso delle scuole insegnando le manovre di primo soccorso come il massaggio cardiopolmonare e le manovre per la disostruzione delle vie aeree.

Siamo stati presenti dei lidi balneari per affrontare le tematiche come eritemi solari e ustioni da medusa in questa occasione abbiamo rilevato anche i parametri vitali ai bagnanti gratuitamente, essendo una nostra associazione di volontariato e no profit.

Collaboriamo continuamente con l’hospice di Larino organizzando con loro dei eventi trattando le tematiche delle cure palliative e le Cure domiciliari.

In questo periodo così triste per il Covid-19 , Essendo molto presente sui social cerchiamo di aiutare e tranquillizzare i numerosi cittadini che continuamente ci scrivono per chiederci delle informazioni. Inoltre abbiamo notato che molti cittadini hanno serie difficoltà della giusta esecuzione del lavaggio e sanificazione delle mani, da qualche giorno siamo partiti con un nostro nuovo progetto creando un volantino, che rispetta l’indicazione del ministero della salute, distribuendolo e educando i nostri pazienti e loro familiari a domicilio, in collaborazione con le farmacie del posto abbiamo chiesto gentilmente di appendere all’ingresso il nostro volantino, in questo modo i cittadini che sono in fila possono leggerlo. Il nostro compito e anche spiegare la giusta manipolazione delle mascherine. Quello che ci sta anche a cuore e di prenderci del tempo per tranquillizzare i nostri pazienti e spiegandoli bene che è molto importante rispettare le regole per usciere prima possibile da questo periodo.

Rispettiamo il motto della nostra associazione: l’infermiere sempre accanto al cittadino».