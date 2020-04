TERMOLI. Cadono calcinacci dal muro paraonde sul molo Nord-Est del porto di Termoli e la Capitaneria, con ordinanza del comandante Francesco Massaro, è costretta a interdire l’area portuale interessata da questo fenomeno di degrado strutturale.

Una problematica disciplinata, pensate un po’, dall’ordinanza n. 55/2006 del 27.09.2006, con la quale era stato evidenziato il potenziale pericolo della struttura del muro paraonde, interessato da fenomeni di dissesto e dal possibile distacco di calcinacci e più in generale di materiale.

Così, nell’ambito della routinaria attività di monitoraggio del porto di Termoli, svolta da personale dipendente è stata rilevato che il muro paraonde, sito presso la banchina Nord-Est del Porto di Termoli nel tratto situato di fronte all’ormeggio della Motonave Isola di Capraia, è stato riscontrato un fenomeno di caduta calcinacci.

Considerate le numerose segnalazioni fatte al competente Settore della Regione Molise, in relazione allo stato di degrado in cui versa la struttura oggetto della presente e da ultimo con foglio prot. n. 6757 in data 14.04.2020; la Capitaneria di Porto ha ritenuto opportuno emanare in via prudenziale ulteriori prescrizioni nella zona evidenziata, nelle more che l’organo competente ponga in essere le azioni del caso.

Per queste ragioni, a tutela della pubblica incolumità, con decorrenza immediata, la zona evidenziata rientrante nell’ambito dell’Ordinanza citata in premessa e interessata da caduta di calcinacci è interdetta al transito di persone e veicoli in genere; la stessa viene provvisoriamente segnalata con apposito nastro bicolore.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a norma di Legge. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, trasmessa con immediatezza al competente Settore della Regione Molise per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresa l’apposizione di idonea cartellonistica e strutture di interdizione, fino alla sua completa riparazione.

Paradossale che avvenga tutto ciò a pochi metri dall'intervento inaugurato pochi mesi fa.