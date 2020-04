​Un combattente sconfitto dal Covid: i lettori piangono Luis Sepúlveda

TERMOLI. Ci sono scomparse, quelle dei personaggi famosi, che ci sconvolgono più di altre. Che sia perché tendiamo a considerarli quasi immortali, o per l’abitudine di leggerne continuamente il nome e vederne il volto, o ancora perché la loro opera ha realmente lasciato una forte impronta sulla nostra vita, siamo portati a percepire un lutto e un’incredulità pari quasi a quelli per la perdita di una persona cara.



Non poteva che essere così per la notizia della morte di Luis Sepúlveda, amato pilastro della letteratura non solo sudamericana ma mondiale. Ad accrescere il turbamento collettivo è senza dubbio la causa, il Covid-19 contratto a fine febbraio in Spagna, dove risiedeva insieme alla moglie, la poetessa Carmen Yanez. Dopo un mese e mezzo di lotta, il virus che ha cambiato per sempre la nostra storia ha avuto la meglio sullo scrittore cileno, portandoselo via a 70 anni.

Un “virus democratico”, come lo hanno definito diversi intellettuali, che non fa eccezioni. Se storicamente le grandi epidemie colpivano quasi sempre i meno abbienti, oggi vediamo capitolare – e talvolta soccombere, come nel caso di Sepúlveda – anche i facoltosi, i politici, gli sportivi e gli artisti, chiunque insomma viva in ambienti più salubri e possa permettersi le cure più eccellenti.

Sopravvissuto perfino al colpo di Stato e al regime di Pinochet, il prolifico autore ci lascia una vasta eredità di capolavori come Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Un nome da torero, Diario di un killer sentimentale; e, sopra ogni altro, quello che lo ha consacrato come maestro della narrativa per l’infanzia: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare – più noto a grandi e piccini come La gabbianella e il gatto, titolo della trasposizione cinematografica dell’animatore italiano Enzo D’Alò.

Pur naturalizzato francese da quarant’anni, le sue opere narrano sempre il Sudamerica con la sua cultura e il suo popolo, e sono tutte impregnate di umanità, impegno politico, vita e morte. A renderlo così amato e lasciare il segno, uno sguardo fatto di semplicità e al tempo stesso di stupore per l’ordinario e lo straordinario, mescolati senza soluzione di continuità come è caratteristica del realismo magico, corrente alla quale l’opera di Sepúlveda è in gran parte ascrivibile assieme a quelle di Gabriel García Marquez, Isabel Allende, Dino Buzzati.

Così oggi il mondo, sul web e al di fuori, si riscopre amante della narrativa e piange uno dei suoi beniamini, non dimenticandone l’attivismo politico che gli costò torture e prigionia. «Ha rappresentato un faro, una luce, per grandi e piccini. Le sue opere hanno conquistato il mondo perché sono semplici ma capaci di trasmettere messaggi potentissimi che arrivano dritti al cuore» ci dice commossa Emiliana Erriquez della libreria Il vecchio e il mare. «Peccato non poterne leggere nuove opere e non poterle consigliare ai lettori».

Toccato nell’intimo anche Danilo Rana della Fahrenheit che lo ricorda così: «Se è andato uno degli scrittori, se non lo scrittore, che ho consigliato più spesso nei miei anni da libraio, ad adulti e bambini. “Le rose di Atacama” è stato il primo libro che mi è stato regalato nella mia vita di lettore “adulto”, appena dopo i 18 anni. La sua vita, che pochi conoscono, e le sue opere, così amate in tutto il mondo, raccontano di una meravigliosa persona che ha dato voce a chi non ha voce, gli animali e gli ultimi della Terra. Luis Sepúlveda poteva scrivere ancora tante altre storie e poteva fare ancora molto per il suo Sudamerica e per il pianeta tutto. Lui se ne è andato, ma i suoi libri rimarranno per sempre e diventeranno i nuovi classici».