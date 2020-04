Mascherine e gaffe, il cartello del Veneziale finisce su "Commenti memorabili"

ISERNIA. Finisce sulla pagina Facebook di “Commenti Memorabili” il cartello che l’Asrem ha posizionato all’ingresso dei reparti dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia. Una svista che, bisogna dirlo, ha portato un po’ di buonumore e qualche sorriso sulle bacheche del social network da questa mattina dove oramai, da giorni, si parla solo di Coronavirus, tamponi, contagi e contagiati e, purtroppo, di decessi. Sicuramente avranno sorriso un po’ di meno i vertici Asrem alla vista di questo piccolo lapsus, ma in un periodo in cui negli ospedali si combatte in prima linea e con poche risorse di personale una piccola svista su di un cartello nulla toglierà ai tanti sacrifici che il personale sanitario sta compiendo.