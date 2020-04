TERMOLI. Quarantena: alimentazione ed esercizio per rimanere in forma e sentirsi bene.

Nel consueto ed apprezzatissimo appuntamento quotidiano di ‘Termoli in diretta’ condotto dall’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori, sono stati affrontati numerosi argomenti, dando spazio ad esperti che aiutano a superare le fasi più difficili della reclusione forzata in casa. In uno dei primi incontri con gli ospiti, nella seconda settimana di programmazione, si toccò un tema importante: l’esercizio fisico, la corretta alimentazione e la cura estetica, fornendo tutte le informazioni per il giusto nutrimento, gli strumenti necessari per svolgere gli esercizi in casa, vista l’impossibilità di uscire o di frequentare le palestre e i segreti per mantenere in forma, sani ed in ordine i capelli, in attesa di poter tornare nel nostro salone di fiducia.

A pochi giorni dalle festività pasquali e a un mese e una settimana di clausura forzata, consigliamo ai nostri lettori di ripercorrere la puntata dove ospiti d’eccezione di TermoliOnLine furono: la dietologa e medico estetico Carmela Triscari che ha fornito consigli preziosi per l’alimentazione, il personal trainer Mauro Serra che ha fatto una dimostrazione pratica con 3 esercizi utili alla tonicità muscolare ed all’umore, il parrucchiere Antonio Lamolle che ha confidato i segreti per avere una chioma sana e capelli forti.

Alimentazione: la regola della P e la dieta del volume

Stare a casa, forzatamente ed a lungo termine, provoca effetti sia sulla mente che sul corpo: capita che si effettui meno movimento, non avendo la possibilità di recarsi in palestra o di uscire per correre o camminare, e si fanno degli strappi alla regola a tavola, spesso abusando di cibo cosiddetto spazzatura che non apporta il giusto nutrimento al nostro corpo, ma riempie solo un vuoto causato dalla reclusione.

Qual è, allora, la giusta alimentazione da tenere in questo periodo di inattività?

«La dieta mediterranea, l’unica che funziona. Se riduciamo troppo i carboidrati, con l’ansia che abbiamo dovuta allo stare in casa, non facciamo altro che mangiare dolci. L’idea è attenersi alla sana alimentazione», ha commentato la dottoressa Triscari prima di fornire un piano alimentare che riportiamo in basso e che è adatta anche ai bambini. Consiglio ulteriore: preferire cibi integrali che evitano l’assorbimento di zuccheri e grassi.

Colazione:

Una buona colazione al mattino è essenziale per iniziare la giornata. Potete scegliere due varianti: dolce con latte e fette biscottate o cereali o salata con pancake preparati con farina e bianco d’uovo o pane abbrustolito o dei toast. Bisogna diminuire la quantità di insulina che provoca la voglia di dolce. Se la mattina facciamo una buona colazione e facciamo qualcosa in casa (cyclette, scale, giardinaggio) evitiamo di restare seduti e di farci assalire dalla voglia di zuccheri che si scatena in seguito alla noia.

Pranzo:

A pranzo un piatto di pasta in quantità ridotta, tra i 70 e gli 80 grammi. Se non volete pesare nulla seguite la dieta del volume che consiste nel riporre un’attenzione speciale al volume della propria mano: la mano aperta corrisponde al secondo, quella chiusa in un pugno al primo piatto. Si può anche utilizzare un mestolo: a pranzo servirà un mestolo, un mestolo e mezzo di primo piatto, con un secondo corposo come la mano aperta. Ovviamente se si mangia il primo si deve evitare il pane: una sola P a pasto (o pasta o patate o pane).

Spuntini:

A metà mattinata un piccolo spuntino con un frutto o uno yogurt. Al pomeriggio uno spuntino con un frutto o con uno yogurt.

Cena:

Bisogna seguire la regola della P, quindi pane o patate, un bel piatto di insalata ed un secondo di carne o pesce, in alternativa uova. Mangiando in questa maniera, senza esagerate nelle quantità, si mantiene il peso, applicando sempre un minimo di attività fisica.

Consigli per chi deve perdere peso: «A colazione è consigliato un piatto salato che sazia fino a pranzo. A pranzo un primo di verdure ed un piatto di insalata. Nel pomeriggio un frutto o uno yogurt e a cena un secondo con contorno senza pane. Si possono preparare belle insalate dietetiche, utilizzando il farro al posto del pane, fare una bella insalatona di farro, lattuga e tonno per esempio. Fare piatti freschi, includendo quanto più possibile le verdure che non solo contengono meno calorie, sono ricche di antiossidanti (come la frutta) e saziano molto di più. È fondamentale bere tanta acqua», ha aggiunto la dietologa Triscari.

Cibi da evitare: Fritti e grassi provenienti dal mondo animale come burro o panna.

Cosa mettere nel carrello: Verdure che si possono lessare e mettere nel frigo all’interno dei contenitori, per evitare che si deteriori. Cercare di evitare cibi precotti come i legumi. È preferibile acquistare quelli secchi, da mettere a bagno e cucinare che resistono anche in frigo per un paio di giorni.

Rimedi contro la cellulite: Bere tantissima acqua, eliminare tutti i cibi grassi e fare un minimo di attività fisica che si può fare anche in casa. Eliminare gli insaccati. Attenzione ai condimenti: due cucchiai di olio a pranzo e due a cena a persona sono più che sufficienti per il nostro bisogno.

Restare in forma, a casa

Chi ha detto che per restare in forma si deve andare per forza in palestra? Il personal trainer Mauro Serra, volto conosciutissimo a Termoli e con una preparazione tecnica di tutto rispetto, ha dimostrato che si può restare in forma anche in casa. «Dovremmo sempre fare qualcosa per tenerci in attività, a maggior ragione ora che abbiamo più tempo a disposizione. Bastano 20/30 minuti al giorno, eventualmente un giorno sì ed uno no, anche un’ora per chi ha piacere di farlo, per potersi mantenere in forma ed avere la tonicità muscolare. Avrete molti vantaggi anche dal punto di vista dell’umore, della secrezione ormonale e della minor fatica che avvertirete, nel tempo, nella quotidianità», ha commentato Serra che ha mostrato, in diretta, tre esercizi utili a tenerci in forma, indirizzati a gambe, addome e parte alta del tronco.

Squat: I piegamenti sulle gambe, mantenendo la schiena il più dritta possibile e cercando di portare il peso del corpo all’indietro, sui talloni. Da ripetere dalle 10 alle 15 volte per 3 serie.

Plank: Coinvolge sia la parte addominale che quella dei glutei, ma tiene conto di tutto l’apparato muscolo scheletrico. Per chi non è abituato può appoggiarsi sulle ginocchia, con i gomiti ben appoggiati a terra, si cerca di mantenere contratti addome, glutei e tutta la parte della schiena e si rimane in questa posizione per almeno 30/40 secondi per 3 serie, respirando profondamente. Con il tempo si riuscirà a raggiungere anche l’obiettivo di restare in questa posizione per un intero minuto. Per chi riuscisse, può fare leva sui piedi e non sulle ginocchia.

Piegamenti sulle braccia: Chi non ha dimestichezza con questo esercizio può appoggiare le ginocchia al pavimento, le mani sotto le spalle, glutei ed addome contratti, piegando le braccia fino a sfiorare il suolo e mi riporto nella posizione iniziale. Da 5 a 8, fino a 10 ripetizioni per 3 serie. I più allenati potranno appoggiarsi sui piedi. L’importante è non piegare la schiena e non perdere la contrazione di glutei ed addome.

Consiglio in più: una corsetta quotidiana sul posto da 10, 15 o 20 minuti, con le cuffiette nelle orecchie o davanti alla tv, come ha fatto Nelson Mandela durante tutta la sua prigionia. Questo aiuta a tenere in forma il metabolismo e ci rende più refrattari a mettere su chili superflui che risultano sempre più difficili da smaltire.

Capelli sani e in forma, anche in quarantena

Malgrado la quarantena forzata ci costringa a casa, non dobbiamo dimenticare di curare anche i nostri capelli: «Restare a casa è un’opportunità in più per dedicarsi alla cura dei capelli. Non uscendo evitiamo di stressare i capelli con asciugature aggressive, trattamenti aggressivi, phon, piastre e ferri con temperature troppo elevate che vanno a creare delle micro-abrasioni sulla struttura del capello, danneggiandolo. Approfittate di questo periodo per regalare benessere alla vostra chioma», ha consigliato Lamolle.

Cosa non deve mancare nella beauty bag per i capelli: shampoo, maschera, un prodotto di pre-styling e la cera per gli uomini che crea styling senza macchiare o sporcare i capelli.

Consiglio per una chioma in forma: dedicare almeno 2 volte a settimana per i trattamenti curativi per capelli. Usare quotidianamente prodotti professionali come shampoo, maschera e prodotti per lo styling specifici per ogni tipologia di capello. Applicare la maschera prima di lavare i capelli, tenendola in posa per circa 1 ora. Dopo procedere al lavaggio con lo shampoo e, successivamente, riapplicare la maschera e tenerla in posa 5/6 minuti o, in alternativa, il conditioner che serve ad idratare il capello. Questo donerà maggiore idratazione e setosità al capello.

Lo shampoo giusto: spesso si sbaglia, lavando in maniera troppo aggressivo i capelli o non distribuendolo bene, danneggiando il cuoio capelluto nel primo caso o non lavandoli bene nel secondo.

Asciugatura: esclusivamente a basse temperature per non rovinare i capelli. Per le donne sono utili i diffusori o degli asciugatori a temperatura media che non stressino i capelli.

Capelli bianchi: no a tinture fai-da-te. Cercate di resistere il più possibile, non eseguite il fai-da-te per non correre il rischio di rovinare tutto ciò che si è costruito nel salone. Acquistare spray e rimmel per capelli che aiutano a mascherare la ricrescita dei capelli bianchi, senza andare a creare barrature di colore che saranno difficili da rimuovere in seguito. Utilizzate gli accessori, soprattutto per la spesa. Via libera a foulard, cappelli, fascette per coprire e mascherare la ricrescita, ma solo se accompagnati da un sorriso solare.

Consigli per gli uomini: cercate di pulire il più possibile i perimetri, andando ad eseguire una pulizia sul collo, sul girorecchio e sulla basetta, mantenendoli puliti e creando un look ordinato. Per eseguire la pulizia posteriore, se siamo soli, è utile usare il doppio specchio.