Azzerata la giunta regionale o assessori dimissionari? Aspettando il decreto di Toma

CAMPOBASSO. Lo scoglio del Bilancio è la cartina di tornasole dell'attuale stagione politica a Palazzo Vitale e così in vista del Consiglio regionale di lunedì prossimo alla Regione Molise scossone istituzionale. Chi parla di azzeramento della giunta, ma non c'è ancora nessun decreto pubblicato. C'è chi dice che si siano dimessi gli assessori su invito del Governatore Toma. Vedremo nelle prossime ore.

Abbiamo approfondito la questione, parlando col sottosegretario alla presidenza Quintino Pallante che conferma la versione ufficiale delle dimissioni volontarie chieste da Toma agli assessori, poi ci sarà decreto di revoca, ma nessun blitz azzeramento.

L'obiettivo è quello di presentare in aula il bilancio d'emergenza, una proposta importante, votata stasera in giunta, e poi farlo sostenere in aula direttamente dai consiglieri che l'hanno approvato in giunta (usciranno dall'aula i 4 consiglieri entrati a Palazzo D'Aimmo dopo la nomina dell'esecutivo).