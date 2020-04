Lo stabilimento Fca di Termoli resterà chiuso anche dal 20 al 26 aprile

TERMOLI. Lo stabilimento Fca di Termoli non riprenderà a lavorare nemmeno da lunedì 20 aprile, ma potrebbero esserci novità importanti nei prossimi giorni. A renderlo noto la Fim-Cisl: «Si conferma la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento anche per la prossima settimana. Si informa, inoltre, che giovedì 23 aprile alle 12 si svolgerà in stabilimento la riunione prevista dal protocollo per l'emergenza».