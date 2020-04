Il grido disperato delle scuole d'infanzia paritarie e degli asili nido

TERMOLI. Un grido disperato! E' quello che viene dalle scuole d'infanzia paritarie e degli asili nido.

«Rappresentiamo un gruppo di asili nido, scuole dell’infanzia paritarie e strutture di servizi all’infanzia operanti nel Basso Molise, una regione dove le difficoltà di fare impresa sono già enormi in condizioni per così dire normali, in questa situazione di eccezionalità potrebbe diventare addirittura utopico.

Siamo invisibili purtroppo a voi tutti, Stato e Regione, le nostre piccole imprese svolgono un servizio essenziale per la comunità e la serenità di tante famiglie che scelgono le strutture private per affidare i loro piccoli. I nostri ambienti sono curati e gestiti nei minimi particolari per assicurare il massimo del comfort e della sicurezza. Purtroppo, nonostante le toccanti parole dei primi momenti, la realtà dice che nessun provvedimento specifico è stato destinato per noi, con l’aggravante che non esiste ad oggi nessuna previsione di riapertura per le nostre strutture.

Pare evidente che in queste condizioni l’unica via percorribile sarebbe la chiusura di tutte le nostre attività. Una chiusura che rammaricherebbe oltremodo, visto che non sarebbe dovuta a nostra incapacità, ma sarebbe guidata da un fato avverso e la non volontà delle Istituzioni di garantire la continuità lavorativa nostra e di tutte le collaboratrici, corpo docente ed educativo, oltre al danno sociale verso le centinaia di famiglie che alla riapertura delle loro attività non potranno più contare sul nostro apporto.

L’unica misura a nostra tutela, ad oggi, è il ricorso agli ammortizzatori sociali per i nostridipendenti, tra l’altro per sole 9 settimane e quindi del tutto insufficiente, ma non è certo abbastanza per coprire le ingenti spese dei canoni di locazione e delle spese comunque rimaste a nostro carico (tasse sul lavoro, tasse d’impresa, utenze).

LE NOSTRE RICHIESTE

Il ricorso alla cassa integrazione, come detto, è previsto soltanto per 9 settimane. Chiediamo che questo periodo venga prorogato per tutte le settimane di chiusura dei nostri servizi.

Apprendiamo che i provvedimenti stanziati da INPS a favore delle famiglie, il Bonus baby sitter e il Bonus nido, vengono usati in una percentuale molto inferiore alle attese e questo consente di avere una grossa parte di liquidità già stanziata da poter convertire direttamente alle strutture dei servizi 0-6.

Le famiglie non pagano più le rette degli asili e quindi non chiedono il rimborso del Bonus Inps, né usano baby sitter col timore del contagio da Covid, se non in una percentuale minima rispetto alle vostre attese in fase di stanziamento.

Le nostre strutture continuano ad avere l’onere del pagamento degli affitti e chiediamo un sostegno e contributi diretti anche sottoforma di credito di imposta per tutti i tipi di locali. In alternativa chiediamo che decidiate di soccorrere le nostre imprese con un contributo che consideri la copertura delle spese ineludibili fino alla ripresa delle nostre attività.

È IMPENSABILE E INACCETTABILE IN UNO STATO DEMOCRATICO DECIDERE DI LASCIAR MORIRE ATTIVITA’ DEDITE AL SOCIALE.

Attendiamo fiduciosi un cortese riscontro e soprattutto azioni concrete.

I più cordiali saluti».

EDUCATION SCHOOL L’ARCA DI NOE’

FABILANDIA

BIM BUM BAM

A.S.D. HAKUNA MATATA

A.S.D. GONFIABILANDIA PARK

LA TROTTOLA

ASS. CULTURALE KARAMELLA

GIOCA E CREA