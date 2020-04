Nuova ordinanza del sindaco di Termoli sulle aree mercatali: spuntisti a casa

TERMOLI. Nuova ordinanza del sindaco di Termoli sulle aree mercatali.

«La vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un'area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all'assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 14 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6); considerata la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/1/2020e successive; ritenuto che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa, porre in atto a livello locale tutte le misure utili aimpedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, e in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone; atteso che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio, si necessita ampliare le distanze tra i banchi di vendita, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti; di imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.