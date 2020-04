TERMOLI. La nuova inciviltà del coronavirus: guanti, salviette e mascherine gettati a terra

«La noncuranza per l’ambiente in cui viviamo è il peggior gesto di maleducazione. Coinvolge tutti, persino quei figli che ancora non abbiamo». La frase, divenuta iconica, è stata postata dall’utente arli3 su Twitter e descrive in pieno ciò che di malato c’è, attualmente, nella nostra società. Prima del Covid-19 l’uomo ha inquinato in lungo ed in largo la Terra, unico pianeta ospitale almeno finora, gettando all’aria qualunque cosa non servisse più. Ora, con la pandemia in corso e le uscite ridotte praticamente all’osso, il livello di educazione e di rispetto verso l’ambiente restano immutati e, anzi, si aggravano a vista d’occhio creando un nuovo livello di inciviltà: guanti, mascherine e salviette igienizzanti finiscono regolarmente a terra, spesso lanciati da auto in corsa durante il ritorno a casa, incuranti del male che provocano non solo alla natura ma anche all’umanità visto il pericolo di resistenza del virus su questi oggetti.

La grande festa di plastica, lattice e tessuti non tessuti colpisce, indistintamente, ogni quartiere termolese e non: dai parcheggi dei supermercati, dove vengono abbandonati per primi guanti e salviette usati per la spesa, fino alle strade dei quartieri che diventano pattumiere a cielo aperto pronte ad ospitare le mascherine usa e getta o deteriorate. Eppure i cestini sono posizionati all’esterno di ogni centro commerciale, in ogni quartiere e, ovviamente, in ogni casa: tutti abbiamo decine di buste diverse (per plastica, vetro, umido, indifferenziato) che ci consentono di smaltire gli scarti, ma la regola sembra non valere per questi oggetti divenuti ormai di uso ed abuso quotidiano e che andrebbero smaltiti, semplicemente, nella raccolta indifferenziata dopo averli avvolti in una o due buste di plastica per evitare pericoli legati al contagio.

Per difenderci dal virus prendiamo tutte le precauzioni possibili: uno o due paia di guanti, mascherine, litri di gel disinfettante ed alcool denaturato come se piovesse. Tutto per cercare di arginare il pericolo derivante da un nemico tanto invisibile quanto letale. Poi, una volta che hanno adempiuto al loro dovere, non ci importa più delle conseguenze sull’ambiente perché abbiamo scacciato il virus (pericolo momentaneo) senza considerare l’inquinamento (minaccia letale a lungo termine). L’importante è sbarazzarcene, senza badare al come ma nel più breve tempo possibile e, preferibilmente, in strada così da non entrare in contatto con i cestini per l’immondizia. Le città diventano così scenari di un nuovo grado di inciviltà che resiste perfino al Covid-19 ed a cui, fino ad oggi, non vi è ancora una cura. Perché, in fondo, il vero virus in questo Mondo è l’uomo.