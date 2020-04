TERMOLI. Nuova ordinanza del sindaco di Termoli, che recependo il provvedimento del Governatore Toma del 14 aprile scorso, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale fino al 03/05/2020, dispone la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale urbano di Termoli così come specificato nella tabella allegata e parte integrante della presente ordinanza.