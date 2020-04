Pochi medici a Ortopedia, turni massacranti e reperibilità continue

TERMOLI. Non c’è solo il Covid-19 a preoccupare all’ospedale San Timoteo.

Al di là della questione contagi, c’è un’altra questione che allarma nell’ospedale San Timoteo ed è la tenuta di una delle Uoc più importanti, quella di Ortopedia. Prima che scoppiasse il Covid-19, era balzata alla cronaca la possibilità che il reparto potesse chiudere a causa della carenza dei medici.

Venne annunciato l’arrivo di colleghi dalla Puglia, dalla provincia di Bat, per la precisione, ma poi tutto è andato a monte, dopo qualche reperibilità e qualche notte.

Attualmente l’intero carico di lavoro – solo poche ore fa sui 15 posti letto, c'erano 9 ricoveri, tutti degenti prossimi a essere operati, di cui 7 femori - è sulle spalle di due soli medici, tra cui il primario, con in organico solo un altro medico prossimo al pensionamento. Impossibile proseguire così a lungo.

Chiaro che in questa fase di emergenza l’attenzione è tutta protesa al coronavirus, ma ci sono anche altre esigenze improcrastinabili e le patologie di natura traumatologica sono tra queste.

Occorre garantire il diritto alla salute, specie in una fase in cui abbiamo ben visto a Termoli cosa significhi avere un ospedale chiuso e gli utenti di Ortopedia non devono tornare ai viaggi della speranza, a causa di un rischio di chiusura del reparto per la carenza di medici.

In piena emergenza Covid-19 tutti stanno riscoprendo la necessità di avere una medicina quanto più vicina e prossima al paziente.