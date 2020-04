«Attivare anche il laboratorio analisi del San Timoteo per l'emergenza Covid-19»

TERMOLI. Non c'è quarantena dialettica per il patologo clinico Giancarlo Totaro, che oggi si rivolge al sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

«Egregio signor sindaco di Termoli, in questo momento così difficile è ancora più importante vigilare sulla funzionalità dell'ospedale di Termoli.

In alcune realtà operative dell'ospedale di Termoli è in vigore il contingentamento minimo del personale in servizio, mentre a Campobasso c'è una presa di posizione dei responsabili di numerosi reparti per motivi esattamente opposti.

Risulta poco comprensibile che presso il laboratorio di Campobasso, già oberato di lavoro e pregevolmente impegnato in merito, sia stato previsto l'esecuzione dei test per la ricerca degli anticorpi mentre a Termoli il personale deve essere in servizio a contingente minimo è tenuto obbligatoriamente a casa "a servizio ridotto".

Il laboratorio di Termoli ha strumentazione e professionalità perfettamente in grado di fare i test, la qual cosa sarebbe anche utile ad alleggerire il carico di lavoro dell'ospedale di Campobasso. Perchè il laboratorio di Termoli deve lavorare a contingente minimo e lasciare gli operatori obbligatoriamente a casa mentre Campobasso deve essere subissato di lavoro?

Anche l'ospedale di Termoli deve poter fare i test per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus, per questo Le si rivolge un accorato appello affinchè con la sua autorità si spenda in modo formale per ottenere questo importante esame ai fini dello screening e della determinazione della siero prevalenza che sarà il fondamento per affrontare della fase 2 di questa pandemia».

Per Totaro, che al di fuori della lettera aperta a Roberti, evidenzia «Una mancanza del tutto ingiustificata perchè a Termoli non mancano le possibilità tecniche e professionali per contribuire ed accelerare la conoscenza dello stato di immunità della popolazione del basso Molise. Ancora una volta si avverte il sottile sapore amaro di una percepibile discriminazione basata sul niente per l'ospedale di Termoli. Si richiede con forza a tutte le autorità di competenza di autorizzare l'attivazione degli esami per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus anche a Termoli.