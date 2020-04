Protocollo Covid-19, integrazioni proposte alla Fca in conference call

TERMOLI. Continua l’impegno sul fronte metalmeccanici in casa Fim. Nella giornata di mercoledì c'è stato un esecutivo nazionale in video-conferenza, in cui sono state messe a punto delle integrazioni al protocollo da applicare alla ripresa.

«Un piano operativo per ripartire: La crisi del 2008 ci ha fatto perdere il 25% del tessuto industriale senza successivi, rilevanti, effetti compensativi; questa emergenza sanitaria determinerà una ulteriore contrazione di capacità produttiva e perdite di 650 miliardi di euro secondo le stime del Cerved. Si tratta di un disastro da cui il paese uscirà se cambia profondamente, con riforme strutturali che modernizzino lo Stato, abbattano la burocrazia, affrontando nell'ambito di una visione strategica complessiva e di lungo termine i deficit strutturali del nostro paese: infrastrutture, banda ultra-larga e 5G, scarsa innovazione, accesso al credito (e in questo momento linee di credito garantite dallo Stato), istruzione e formazione continua, certezza del diritto e non del contenzioso, etc. È grottesco continuare a non fare sul serio e scaricare il peso della responsabilità della ripartenza sugli operai. Peraltro, tra i codici Ateco delle produzioni considerate “essenziali o strategiche” per le filiere di riferimento, circa il 60% dei metalmeccanici è già al lavoro. Ovunque bisogna usare, sapientemente, questi giorni per costruire, da subito, la ripartenza delle aziende in stand-by e occuparsi delle aziende già ripartite. Bisogna salvare la vita e il lavoro. È chiaro che bisogna scoraggiare il fai-da-te e che le ulteriori riaperture avverranno quando lo disporranno le autorità sanitarie. In uno scenario inedito le sperimentazioni sono utili ma devono avvenire nel rispetto delle normative e coinvolgendo le istituzioni del nostro Servizio Sanitario Nazionale.Progressivamente bisogna passare a verificare non più l’essenzialità delle produzioni ma la sicurezza degli impianti, dei luoghi di lavoro e dei trasporti verso di essi.

Strutturare il Protocollo in azienda

Primo passo, per chi fosse su questo ancora indietro, è prendere il Protocollo del 14 marzo firmato da Cgil, Cisl, Uil, datori di lavoro e Governo, e verificare con una check-list tutti gli adempimenti. La sicurezza - che è anche innovazione - deve essere un processo di partecipazione in cui coinvolgere le organizzazioni sindacali, gli Rls e, dove presenti, le Rsu, perché andrà applicato a seconda delle specificità aziendali. Queste linee guida sono utili a riportare nelle specificità di categoria e a livello aziendale i Protocolli sindacali e le migliori prassi, come richiamato nel documento “Prime attenzioni necessarie per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2” del Dipartimento della Cisl Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro del 14 Aprile 2020 e riportato nella Circolare del Capo di Gabinetto del Viminale alla Guardia di Finanza del 15 Aprile 2020 che prevede un raccordo tra ispettorato del lavoro e Gdf per verificare se la produzione risponde a quanto comunicato ai Prefettie il rispetto e l'adozione delle misure di sicurezza.

Comitato Covid-19 aziendale e territoriale metalmeccanico

Per questo serve un Comitato permanente in ogni azienda, anche perché, nell’ipotesi che i contagi si riducano con la stagione più calda, bisognerà preservare la salute dei lavoratori, preparando per tempo le misure per l’arrivo dell’autunno. È fondamentale ed obbligatorio che in ogni contesto lavorativo venga adottato un Protocollo di sicurezza anti-contagio, realizzato con gli Rls, nel quale dovranno essere evidenziate le scelte e gli interventi di natura organizzativo/gestionale, gli interventi e le misure di prevenzione che, valutati per ciascuna realtà lavorativa, dovranno essere posti in essere con tempestività, perseguiti con rigore e monitorati con costanza ed inoltre prevedere aggiornamento della valutazione dei rischi del relativo documento DVR, che va digitalizzato e reso disponibile al Comitato permanente prevedendo specifici interventi formativi ed informativi per i lavoratori impegnati in postazioni di lavoro che prevedono un difficoltoso distanziamento sociale o in aree considerate “critiche”. A tale riguardo, in ogni realtà lavorativa (come previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo), dovrà essere costituito, specificatamente, il Comitato per la stesura, applicazione, verifica e monitoraggio del Protocollo di sicurezza anti-contagio che avrà il preciso compito di fare da promotore, regolatore, ma, soprattutto, verificatore dell’adeguatezza e dell’applicazione delle scelte, misure e interventi individuati per l’attuale svolgimento delle attività lavorative, tenendo conto di tutte le esigenze di tutela, prevenzione e protezione, declinati nel rispetto delle specificità degli occupati (così come anche di tutte le figure esterne all’azienda chiamate, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ad interagire con le figure interne)».