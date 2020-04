​Accesso nei lidi balneari, Fontana: “Finalmente il Molise ha recepito il decreto attuato altrove"

TERMOLI. Accesso stabilimenti balneari, Fontana: “Finalmente il Molise ha recepito il decreto attuato nelle altre regioni italiane”

“Il presidente della Regione Molise, anche sotto la spinta del MoVimento 5 Stelle, che l’8 aprile ha presentato una mozione in merito – sottolinea Valerio Fontana - ha finalmente recepito l’ultimo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte il quale prevede l’accesso ai locali degli stabilimenti balneari per lo svolgimento delle attività di manutenzione”.

“Ieri sera, l’ordinanza tanto attesa dai titolari degli stabilimenti balneari è stata finalmente emanata. Sotto un profilo tecnico, come ho avuto modo di ribadire più volte, anche a mezzo stampa – prosegue Fontana - l'ultimo decreto del Presidente Giuseppe Conte prevede per le attività produttive sospese l’accesso ai locali di personale dipendente per lo svolgimento di attività di manutenzione. Ad ogni modo era opportuno che il Presidente di Regione recepisse tale disposizione mediante apposita ordinanza formulata ‘ad hoc’ per i titolari di stabilimenti balneari. È stato quello che hanno fatto quasi tutte le regioni italiane nei giorni successivi alla pubblicazione del Dpcm del 10 aprile. Per questo abbiamo ritenuto opportuno depositare una mozione urgente, che impegnasse Toma a dirimere, con specifico atto, la questione. Ieri sera, questo provvedimento, per quanto sofferto, è finalmente arrivato anche in Molise. Questa volta, non ho difficoltà a dire che Toma ha fatto la cosa giusta, recependo la richiesta del Movimento 5 Stelle che altro non era che quella di tutti i balneatori”.

“Di fatto, l'impossibilita di svolgere da subito le operazioni di manutenzione presso gli stabilimenti balneari – aggiunge il portavoce del M5S in Consiglio regionale - poteva causare l’inevitabile ritardo dell’apertura delle strutture che, allo scadere dei divieti, dovranno ancora essere sottoposti a lavori di allestimento quindi impossibilitati ad esercitare la propria attività. Ribadisco con fermezza che il settore balneare è una risorsa fondamentale per l’economia, non solo del Basso Molise, ma dell'intero territorio. Per questo è necessario accrescere la promozione turistica, irrobustendo il filo diretto con questo importante comparto che, a mio avviso, rappresenta il più grande potenziale economico della regione. Il prossimo obiettivo al quale, con il senatore Fabrizio Ortis, stiamo lavorando – conclude Fontana - è quello di ottenere la sospensione del pagamento dei canoni demaniali per il 2020. Nessuno deve rimanere indietro”.